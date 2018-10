Nestlé barajaría desprenderse de división de cuidado de la piel

Nestlé estudia con asesores la posible venta de su división de cuidado de la piel en tanto la empresa suiza avanza con planes tendientes a reducir sus intereses comerciales, según personas cercanas al tema.

Credit Suisse es uno de los bancos con los que Nestlé colabora en la revisión, que podría valorar la unidad entre US$ 8,000 millones y US$ 10,000 millones, detallaron las fuentes de forma anónima. La división puede atraer ofertas de compañías de cuidado personal como Johnson & Johnson y otras de capital privado como KKR y Apax Partners, explicaron.

Al ser contactados, representantes de Nestlé, Credit Suisse, J&J, KKR y Apax declinaron comentar.

Nestlé, que posee marcas como el café Nespresso y el alimento para mascotas Purina, evalúa vender todas o parte de sus operaciones dermatológicas y consideraría también una escisión, aunque esa opción es menos probable, precisaron las fuentes.

La empresa comunicó el mes pasado que exploraba opciones para su unidad de salud de la piel al tiempo que su presidente ejecutivo, Mark Schneider, se centra en productos fundamentales como café, agua y alimentos para mascotas.

Añadió que espera completar la revisión de la unidad, que incluye la loción Cetaphil, el tratamiento contra el acné Proactiv y los removedores de arrugas que compiten con Botox, a mediados del próximo año.

La empresa captó el año pasado la atención del inversor activista Dan Loeb, quien la instó a realizar una revisión de sus marcas y deshacerse de aquellas de bajo desempeño que frenen su crecimiento. Nestlé acordó vender su división de confitería en Estados Unidos a Ferrero, propietaria de Nutella, por US$ 2,800 millones y se desprendió de Gerber Life Insurance en un acuerdo por US$ 1,550 millones con Western & Southern Financial Group.

La compañía considera además vender la firma de embutidos y productos cárnicos Herta, informó una fuente cercana al asunto en junio.