La Municipalidad de Chorrillos informó que el proyecto The Hub Arena , para la realización de conciertos, no cuenta con permisos para iniciar su construcción en su jurisdicción.

“Nuestra administración municipal ha tomado conocimiento de la intención de construir o implementar un espacio para la realización de conciertos o centro de convenciones dentro de la jurisdicción, hecho que a la fecha no cuenta con ninguna solicitud de trámite de autorización, licencia o estudio técnico favorable para dicha propuesta” , informó el municipio en un comunicado.

Agregó que todos los distritos tienen zonas donde se pueden ejercer este tipo de actividades, pero “el espacio materia del proyecto no cumple con los parámetros técnicos para su implementación ”.

Aunque dicho documento no precisa si se refiere al proyecto The Hub Arena , la Municipalidad reveló a este diario, que sí se trata de dicho proyecto. “Se sacó el comunicado para deslindar y aclarar a los vecinos”, indicó la Municipalidad de Chorrillos.

Sin embargo, aclaró en su comunicado, que el municipio no está en contra de las inversiones dentro del distrito, pero “se debe precisar que la implementación de estos espacios debe ser en un lugar adecuado y debidamente acondicionado para que no afecte a los predios colindantes, ni a nuestros vecinos”.

“Exhortamos a los impulsadores de esta iniciativa a que previamente realicen los trámites ante las instituciones correspondientes: Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) para los temas referidos a la zonificación y a la empresa Municipal Prohvilla para la opinión ambiental. Así como los estudios de impacto vial que determinen la factibilidad del proyecto”, finalizó.

The Hub Arena sí tiene aprobación de la Municipalidad de Lima

Tras conocer el comunicado de la Municipalidad de Chorrillos, en donde afirma que el proyecto The Hub Arena no tiene la autorización para su construcción, los representantes del Hub Arena indicaron a Gestión que dicho anteproyecto está aprobado por un revisor urbano de la Municipalidad de Lima.

“Tenemos el anteproyecto aprobado y certificado por un revisor urbano de la Municipalidad de Lima. A esto hay que sumarle el impacto del estudio vial y ambiental que estará finalizado en los proximos días”, expresaron los representantes de The Hub Arena a Gestión.

Además, anunciaron que se reunirán con las autoridades de la Municipalidad de Chorrillos para resolver dicho tema en cuestión. “El día de mañana (sábado) nos estaremos reuniendo con la gerencia de proyectos de la Municipalidad de Chorrillos”, precisaron.

Sobre The Hub Arena

The Hub Arena es un proyecto financiado por el fondo de inversión privado de Puerto Rico Belo Partners. Según Ivan Petrozzi, asesor del consejo en The Hub dijo en su momento a Gestión que el proyecto, que busca ser un espacio para conciertos y entretenimiento, tendrá una inversión de US$ 30 millones.

Además, tendrá la capacidad de albergar a más de 43,000 personas. La obra estaría ubicada en Chorrillos e iniciaría su construcción en septiembre de 2024 y se inauguraría en mayo de 2025.