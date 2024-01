El multimillonario ruso Dmitry Rybolovlev está evaluando la posibilidad de vender acciones del club francés Mónaco.

Rybolovlev ha sido el dueño mayoritario del equipo desde el 2011.

Después de el diario Les Echos reportó que el magnate de fertilizantes estaba abierto a vender el club y que le pidió al Grupo Raine que trabajara en un proyecto para la venta parcial o total, confirmó un representante de la oficina de la familia Rybolovlev.

“El socio mayoritario del AS Monaco ha decidido comenzar el proceso de exploración de estrategias alternativas para sus acciones en el club tras recibir un oferta no solicitada”, indicó a The Associated Press el representante en un correo electrónico. “El socio mayoritario ha solicitado sus servicios a The Raine Group para servir como asesor financiero exclusivo en este asunto”.

Rybolovlev testificó este mes en Nueva York tras presentar una demanda contra Sotheby’s, acusando a la casa de apuestas de engañarle para quitarle decenas de millones de dólares vendiéndole obras famosas a precios altos. En total, Rybolovlev gastó US$ 2,000 millones en arte entre 2002 y 2014 para construir una colección de arte de clase mundial.

En 2018, Rybolovlev fue incluido en la lista de 114 políticos y oligarcas rusos que dio a conocer la administración de Trump como allegados al presidente ruso Vladimir Putin.

Pero no fue parte de la lista de oligarcas rusos sancionados tras el ataque de Rusia a Ucrania.

Mónaco es uno de los clubes más exitosos de la liga francesa. El equipo del principado ha ganado ocho títulos de liga, así como cinco veces la Copa de Francia. Además disputó la final de la Liga de Campeones en el 2004 y que perdió 3-0 ante Porto.

