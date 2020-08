La cuarentena originada por la pandemia del coronavirus (COVID-19) que se decretó en marzo exigió a las empresas a replantear sus estrategias, desde la forma de trabajo remoto, hasta las operaciones de comercio electrónico y educación a distancia.

Fernando Planas, gerente de Operaciones Data Center de Movistar Empresas, comenta cómo el equipo que tiene a cargo tuvo que asumir el reto, dado que había la restricción de movilización; “todos empezamos a trabajar desde nuestros hogares y dando soluciones a las empresas”, afirmó.

En ese momento, el reto era ampliar el ancho de banda, hasta cambiar la forma en que los trabajadores accedían a sus sistemas empresariales, como VPN y otros similares.

“Se tenía que asegurar las clases desde la casa o en la universidad, o que los clientes puedan acceder a plataformas y dar soluciones de comercio electrónico, o para la aprobación el crédito de un banco, sin estar en el banco. Para que las empresas pudieran seguir ofreciendo sus productos y servicios ya no de una manera física, sino virtual”, comenta.

De la misma manera, las soluciones en la nube, se volvieron en una herramienta clave en este periodo, para que las empresas tengan el acceso a los servicios de computación y que sea mucho más sencillo desde cualquier ubicación y no solo desde las oficinas o de los centros de datos de los clientes.

Demanda de servicios

Fernando Planas comenta que, las solicitudes de servicios para la continuidad del negocio se elevaron entre un 50% y 60% en los cinco meses de la cuarentena.

“Observamos que los servicios más solicitados apuntaban a la descentralización de las operaciones, como educación a distancia, mayor consumo de servicio de internet, más en los domicilios que en las empresas”, indicó.

Uno de los ejemplos que vio con mayor claridad es como un Call Center y Contact Center de 15,000 empleados pasó de tener cuatro campus para sus operaciones, y tener a la ciudad de Lima o Trujillo como su campus ahora.

“Esa descentralización ha sido posible porque las empresas empiezan a buscar soluciones más de tipo cloud o nube”, detalló.

En este proceso, Fernando Planas comenta que, el principal miedo que tienen las empresas en el uso de la nube es la seguridad, no solamente por parte de una gran corporación, sino de un pequeño negocio, pero este temor poco a poco se ha ido disipando con las medidas de seguridad que se brindan.

Cambios

De otro lado, comenta que el sector pyme ha sido uno de los más dinámicos en los cambios, sobre todo en el rubro de servicios, en el que han tenido que migrar rápidamente a esquema de tiendas virtuales o comercio electrónico al que no estaban acostumbrados.

“Lo que se iba a crecer en 5 años se ha hecho en cinco meses, el comercio electrónico subió en 900%. Tal vez no utilizando herramientas muy sofisticadas; por ejemplo, hay bodegas cuya herramienta de comercio electrónico es el WhatsApp. Esta ola de comercio electrónico ha sido superada con creces a las expectativas de crecimiento que teníamos previsto”, mencionó.

Lo que se viene

Fernando Planas señala que, lo que se viene ahora es el trabajo desde casa, que lo hacían las empresas de manera tímida y ahora lo harán de manera más continua.

En ese sentido refiere que lo que le queda a Movistar es reforzar los servicios empresariales ya no orientados a la atención en las oficinas de las empresas, sino la atención en las oficinas descentralizadas de las empresas, que ahora son los hogares de cada uno de sus colaboradores.

“Muchos clientes están trabajando en su casa, por lo tanto, todos los servicios empresariales los estamos orientando a dar soporte a nuestros clientes empresariales que trabajan desde su casa”, sostiene.

Otro tema adicional, es el uso de la nube de manera más frecuente.

“Por ejemplo, ya nosotros ofrecemos servicios en la nube de centrales telefónicas, probablemente a una empresa grande no tanto, porque ya tienen una inversión en una central telefónica, pero empresas pequeñas van a requerir servicios de la nube de ese tipo y no necesariamente van a necesitar un soporte técnico en la casa”, sostiene.

De la misma manera comenta que, en poco tiempo esto será como el servicio de energía eléctrica, en el que no requerimos de un especialista de electricidad todo el tiempo, solo para temas puntuales.

“Lo mismo va a pasar con la tecnología, vamos a empezar a consumir y explotar servicios en la nube, y se van a diseñar productos según la necesidad y empresa”, afirmó.

Fernando Planas recordó que EY hizo un reporte a inicios de año sobre la madurez digital en el Perú, lo cual ocho meses después cambió.

“Decía que la mitad de las empresas todavía no contaban con una unidad de innovación y estamos hablando de empresas grandes, que el 80% de las empresas no tenían las herramientas tecnológicas para tener agilidad y flexibilidad para generar ventajas competitivas; que una de cada tres empresas no tenía presupuesto para la innovación, con las justas; que el 20% de las empresas contaba con las competencias digitales necesarias, y que dos tercios de las empresas, en su directorio no tenían la transformación digital como un punto prioritario”, recordó.

Luego de ocho meses, considera que hay un cambio radical y quien no está en la transformación digital y no busca herramientas tecnológicas y soporte en sus negocios podría quedar fuera del mercado, si es que ya no lo hizo.

“Estamos avanzando tan rápido que en los próximos seis meses todo esto podría volver a cambiar nuevamente”, expresó.