Distintas personas emplean diferentes caminos y estrategias para alcanzar el éxito en los negocios. El caso de Michael Roach, que tiene más de 40 años de experiencia empresarial, es particular. Con una exitosa carrera bajo una formación de la tradición budista tibetana, fue cofundador de Andin International Diamond Corporation, compañía dedicada al comercio de diamantes y joyas, que logró tener operaciones por US$ 250 millones al año y que luego vendió al magnate Warren Buffet.

¿Cómo inició su trayecto antes de involucrarse en el mundo de los negocios?

Crecí en Estados Unidos y fui aceptado a la Universidad de Princeton, donde al tercer año apliqué a una beca de la escuela de Wildrow Wilson (de la misma casa de estudios). Posteriormente, viajé al Himalaya para estudiar la sociedad de allá, donde permanecí por 25 años y me convertí en el primer estadounidense en obtener el título de Geshe (grado académico otorgado a algunos monjes dentro del budismo tibetano).

¿Cómo aplicó estas enseñanzas a los negocios?

Justo antes de terminar mi grado, mi maestro espiritual me hizo reflexionar sobre la posibilidad de aplicar el conocimiento adquirido a un negocio. Me recomendó ir a Nueva York y me retaron a ganar un millón de dólares en un año usando estos principios antiguos. Inicié con un préstamo de US$ 50,000 y fundé un negocio de joyería en base a diamantes, luego de una conexión única con ese material en una sesión de meditación. Posteriormente, alcanzamos US$ 250 millones de ventas al año y la compañía fue comprada por Warren Buffett en el 2009.

¿Cuáles son las industrias con mayor oportunidad de crecimiento en rentabilidad, pero acompañadas de una misión más allá del dinero?

Algo que aprendí durante mis 25 años de estudio es la importancia de plantar una semilla en la mente (haciendo referencia al concepto de Karma). De esa manera, podemos ver oportunidades de negocios que otras personas no identifican. En relación a la industrias, como mi maestro diría, no importa el sector, mientras que no se dañe a otras personas. Si se entiende cómo plantar semillas en la mente, casi no importa cuál sea el producto.

¿Qué opina sobre el ecosistema empresarial en Latinoamérica?

Yo viajo bastante a América Latina y siempre confirmo que tiene un potencial increíble. Estoy seguro de que si tuviera un buen sistema de negocios, sería una de las regiones que lideraría el mundo e, incluso, con menos edad, vendría a tratar de hacer negocios por la calidad de las personas y los recursos naturales en la región.

¿Qué noción tiene de Perú?

Estuve en Lima dos o tres veces para brindar ponencias en distintas casas de estudio. En las reuniones que tuvimos con estudiantes y público en general, pude ver un interés sincero en el sistema de negocios que aplico, con el que tratamos de ayudar a nuestro entorno (competidores) y nos enfocamos en fortalecer el mercado. Creo que hay grandes oportunidades en Perú para impulsar diversas industrias.

La gestión empresarial

Desde su mirada como hombre de negocios, ¿cómo buscar la armonía entre los ejecutivos y cómo lidiar con el ego de un empresario exitoso?

Debo admitir que tengo un ego muy grande y debo luchar contra ello muchas veces. Además, crecí en un contexto muy competitivo, en el que la sociedad crea conflictos entre marcas, equipos deportivos, estudiantes, entre otras rivalidades. Sin embargo, bajo la filosofía que sigo, ayudar al otro a ser exitoso permitirá que nosotros mismos lo seamos.

¿Cómo aplica esta filosofía últimamente?

Recientemente, compré un café pequeño en mi ciudad. Luego, me acerqué a otro café que hay en la zona y me ofrecí a ayudarlo, involucrándome realmente en sus necesidades, teniendo muy en cuenta que, cuando dos compañías cooperan una con otra, el mercado va a crecer más del doble y el sentimiento personal es mucho mayor.

¿Qué se debe evitar antes de iniciar un negocio?

Lo más importante es evitar pensar y usar la energía en dañar a los otros negocios Es un desperdicio completo de la mente. Si uno se concentra en ser positivo y en ayudar a los otros negocios, no tendrá tiempo para tener pensamientos negativos y tendrá más espacio para pensar en estrategias increíbles.

¿Cuál es su propósito?

Me encanta dedicar mi tiempo a estudiar libros antiguos y traducirlos. Estoy involucrado en recuperar ejemplares de Tíbet y digitalizarlos. Hasta el momento, hemos terminado 12 millones de páginas. Se encuentran en línea, gratis.

Visita a Lima

Michael Roach llegará a Lima el próximo 13 de setiembre para brindar una conferencia de negocios y autodesarrollo en el encuentro denominado “7 Life Essential Tools” (7 herramientas esenciales para la vida), producto de la gestión conjunta entre ESAN Graduate School of Business, BNI Perú, en su rol como organización global de networking especializada en creación de negocios, y Diamond Cutter Institute Global (DCIG).