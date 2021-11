Marta Ortega, la hija del multimillonario fundador de Inditex Amancio Ortega, asumirá la presidencia del imperio textil en un cambio de era para el grupo español dueño de Zara.

“El Consejo de Administración de Inditex, a iniciativa de su presidente Pablo Isla y de su fundador Amancio Ortega ha aprobado el nombramiento de Marta Ortega Pérez como presidenta del grupo”, indicó Inditex en un comunicado.

La hija de Amancio Ortega, de 37 años, reemplazará en el puesto a Pablo Isla, quien había sido nombrado presidente de Inditex por su padre en el 2011. La heredera asumirá sus funciones, luego de ser aprobada mediante voto por los accionistas, “a partir del 1 de abril del 2022″, precisó el grupo.

Inditex no explicó las razones de la salida de Isla, conocido como alguien cercano a Amancio Ortega. Según el comunicado, que habló de un “relevo generacional”, el cambio se produce “a iniciativa” del propio Isla y de Amancio Ortega.

Marta Ortega, nacida el 10 de enero de 1984 de la unión de Amancio Ortega y su segunda esposa Flora Pérez, ha ocupado en los últimos 15 años varios puestos de responsabilidad en el grupo creado por su padre y era considerada como su heredera natural.

“Siempre estaré donde la empresa me necesite”, dijo en una poco habitual entrevista concedida en agosto del 2021 al periódico Wall Street Journal, lo que alimentó las especulaciones sobre su futuro en el grupo.

“Me gustaría estar cerca del producto. Es lo que siempre ha hecho mi padre”, agregó.

“Nueva etapa”

La designación de Marta Ortega es parte de una amplia reorganización en la dirigencia de Inditex, que creó un “Comité de Dirección, compuesto por directivos procedentes de distintas áreas corporativas y del negocio, y con una larga trayectoria en el grupo”, según el comunicado

Marta Ortega será secundada por Óscar García Maceiras, nombrado consejero delegado de Inditex “con efectos inmediatos”. García Maceiras comenzó a trabajar en el grupo en marzo pasado, luego de una amplia experiencia en el sector bancario.

Con esta renovación, llegó “el momento de abordar esta nueva etapa” de Inditex, señaló Pablo Isla, quien agradeció “el apoyo y la confianza” de Amancio Ortega.

“Siempre he dicho que dedicaría mi vida a desarrollar el legado de mis padres, mirando al futuro, pero aprendiendo del pasado y al servicio de la compañía”, dijo Marta Ortega, citada por igual en el comunicado.

“He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años”, apuntó.

Este nuevo equipo no generó mayor entusiasmo en los mercados. La acción de Inditex perdió un 5% al iniciarse la sesión en la Bolsa de Madrid, aunque luego redujo ligeramente sus pérdidas a 4.5% hacia finales de la mañana del martes.

Inditex, fundada en 1985 par Amancio Ortega, hijo de un trabajador ferroviario que comenzó a trabajar a sus 13 años como simple vendedor de camisas, es el primer grupo de moda de masas del mundo, por delante del sueco H&M.

Presente en los cinco continentes, agrupo ocho marcas de moda ‘prêt-à-porter’ como Zara, Stradivarius, Bershka o Massimo Dutti, y cuenta con más de 6,500 tiendas a menudo situadas en las principales arterias comerciales del mundo.

El éxito del grupo volvió multimillonario a su fundador, el más joven último de cuatro hermanos y considerado con frecuencia como el padre de la llamada moda rápida (fast fashion).

Según la revista Forbes, su patrimonio se eleva a los US$ 76,000 millones.

Desde el 2011, Amancio Ortega ya no posee ningún cargo ejecutivo en Inditex. Pero según su entorno sigue yendo al cuartel general de la empresa en Arteixo, una ciudad de 30,000 habitantes a 15 km de La Coruña, región de Galicia (noroeste).