Así, de enero a agosto del presente año, se han concretado 23 operaciones domésticas en Perú, la misma cifra alcanzada durante todo el año 2022, según el más reciente reporte de la plataforma Transactional Track Record (TTR). En tanto, el número de operaciones inbound (de inversionistas extranjeros que compran firmas o activos peruanos) ha sido de 43, que equivale al 69% de la cifra alcanzada a lo largo de todo el año pasado.

Al respecto, Luis Vargas, socio del área corporativa y M&A del estudio de abogados DLA Piper Perú, sostuvo que la rápida recuperación de las transacciones entre empresas locales se debe a que los inversionistas y empresarios peruanos “son menos sensibles (que los extranjeros) a las noticias y la situación política y económica del país porque la viven a diario”.

Agregó que, como las operaciones locales se financian por medio de la banca local, esta ha salido a la caza de nuevas oportunidades luego de varios meses de evidente caída de operaciones de este tipo. “Si bien los bancos han encarecido su financiamiento, necesitan dar dinamismo a sus fondos y seguir invirtiendo”, comentó el especialista.

José Antonio Payet, socio y especialista en M&A de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, señaló que los inversionistas peruanos están más familiarizados que los extranjeros con los anuncios populistas de los políticos y también pueden tomar con menos preocupación ciertos hechos ocurridos en el país. “En cambio, un inversionista extranjero se toma esto mucho más en serio. Por esta razón, las transacciones entre empresas peruanas se están recuperando más rápido, luego de haberse visto afectadas por la violencia que se vivió en los primeros meses del año”, explicó.

También indicó que gran parte de las transacciones domésticas corresponden a fondos de venture capital que están invirtiendo en soluciones tecnológicas, principalmente para el sector de energía o banca. Se han registrado 16 transacciones de venture capital hasta agosto, lo cual implica un crecimiento de 23% versus el mismo periodo del año pasado, y solo dos de dichas operaciones fueron realizadas por fondos extranjeros.

Por su parte, Marcela Chacón, representante del área de investigación de negocios para América Latina de TTR, indicó que el avance del número de transacciones domésticas se debe a que la incertidumbre imperante en el mercado internacional ―que eleva las tasas de interés y dificulta la obtención de financiamiento― desalienta a empresas peruanas y del exterior de invertir fuera de su país de origen.

Así, señaló que mientras el número total de fusiones y adquisiciones se redujo durante los dos primeros trimestres debido a una contracción de las operaciones cross border, “las transacciones domésticas han aumentado considerablemente, no solo en Perú sino también en otros países de la región”.

¿Cómo cerrará el año?

Hasta agosto, son 83 las transacciones registradas por TTR que involucran a empresas peruanas, las cuales incluyen operaciones de M&A, capital privado, capital de riesgo y adquisición de activos. Al alcanzar dicha cifra se han recuperado los mismos niveles alcanzados en el periodo enero-agosto de 2022, luego de varios meses de que este indicador se mantuvo en rojo.

Cabe señalar que 13 de dichas operaciones se registraron en agosto. Entre ellas destacan la compra cross border de Martin Marietta Southern California Cement por parte de la peruana Unacem por US$ 317 millones y la compra de un portafolio de terrenos de Camposol por parte de Interbank por US$ 41.74 millones.

En opinión de Vargas, el número de operaciones este año superará al de 2022, pero al ser las domésticas las que mayor impulso cobren, los montos no necesariamente van a ser mayores, puesto que las transacciones domésticas suelen implicar movimientos de entre US$ 10 y US$ 100 millones. “Si Indecopi aprueba la venta de Enel (cuyo precio fue de US$ 2,900 millones), entonces el monto total sí será mayor, pero no por el resto de operaciones”, estimó.

En tanto, Chacón sostuvo que Perú ha tenido un comportamiento destacado en M&A en lo que va del año, ya que solo este país junto a Argentina y Chile han mostrado una tendencia optimista. “Esta tendencia puede que siga optimista a finales de 2023, ya que Perú podrá ser de particular interés para las compañías internacionales que buscan aprovechar sus abundantes recursos, atractivos costos de producción y una creciente plataforma de consumidores, siempre y cuando se logre recuperar la confianza del inversionista y sea más optimista el panorama macroeconómico a nivel global”, agregó.

Sobre este punto, Payet consideró que las compañías peruanas resultan atractivas para inversionistas de países como China o Guatemala ―desde donde fueron comprados Enel y Agrokasa, respectivamente―, que tienen un elevado apetito por el riesgo, a diferencia de lo que ocurre con inversionistas alemanes o canadienses.

