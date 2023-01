En detalle, ¿cuáles han sido los daños al aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca?

Se afectaron más de 1,000 metros de cerco perimétrico y 20 muros de ladrillo. También hay daños no tan graves en la pista; en el caso de los sistema de aeronavegación y en las luces también, pero ese detalle tiene que verse con Corpac.

¿Cuánto costará recuperar esta infraestructura?

Hasta el día de hoy, el cálculo es debería de costar S/ 500 mil solo en Juliaca.

¿Cuándo podría estar operativo el aeropuerto?

A partir de que cesen las manifestaciones y se reduzca el riesgo no solo para nosotros, sino también para cualquier proveedor que pueda ayudarnos con el arreglo. Creería que no debe ser más allá de 30 días.

¿Cuánto se está perdiendo por cada día de cierre?

No nos preocupamos por eso; nuestro mayor interés es que no haya afectación a la vida de ninguna persona, por eso cerramos el aeropuerto. Igual, estamos hablando de alrededor de seis vuelos diarios con un flujo de 1,500 pasajeros aproximadamente. Sin embargo, lo importante no es solo lo que está sucediendo en este momento, pues si no se calma la situación, tenemos otro inconveniente en la cercanía con la fiesta de la Candelaria, donde el impacto puede ser el doble del promedio y eso sí es un problema para la región.

¿Qué porcentaje del flujo aéreo tiene fines turísticos?

No sabríamos indicarlo con exactitud, pues Canatur lo debe tener más claro. No obstante, se considera que hay un 65% que es comercio local y el resto podría ser turismo, considerando que la mitad son nacionales y extranjeros. Esto va cambiando dependiendo de los meses porque es estacional. De hecho, en febrero que empieza la Candelaria, deberíamos tener más turismo extranjero.

Por el momento, ¿se han registrado más ataques al aeropuerto?

Entiendo que tenemos manifestaciones no cerca al aeropuerto pero sí a la ciudad y no sabemos qué va a suceder con la inmovilización social que han decretado.

Más aeropuertos

¿Cuál es la situación del aeropuerto Alfredo Mendivil Duarte de Ayacucho?

El perjuicio al aeropuerto de Ayacucho fue más o menos el 15 de diciembre último, cuando los manifestantes con armas de fuego afectaron no solo el cerco perimétrico, sino también la pista (de aterrizaje) y algunas luces y sistemas de iluminación. En aquel entonces se cerró siete días, pero hoy está funcionando normalmente de día, luego de haber cerrado preventivamente la semana pasada (martes y miércoles); ya estamos trabajando al 100% de capacidad y las aerolíneas ya están adecuándose a eso.

¿Cuánto fue la inversión para recuperar esta infraestructura?

Más o menos hemos gastado S/ 250,000 en arreglar el cerco perimétrico, principalmente.

Pero no es el único caso, también cerraron el aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón de Arequipa...

El aeropuerto de Arequipa se cierra por siete días también. Arequipa tiene 20 vuelos diarios y la afectación es mucho mayor, pues son más de 5 mil pasajeros. Hemos invertido más o menos S/ 350, 000 en arreglar el cerco perimétrico; además, se perjudicó la pista, donde hemos tenido que hacer mantenimiento, pero eso ha sido muy rápido, en dos o tres días logramos recuperar todo. El problema en Arequipa es que algunos sistemas de navegación no han sido reemplazados al 100% y eso depende de la gente de Corpac.

¿En este terminal aéreo se puede operar de noche?

Estamos operando hasta las 9 de la noche. Los aviones de Latam tienen una certificación que les permite volar a pesar que los sistemas de aeronavegación no están al 100%.

¿Cuándo volverían a funcionar completamente los sistemas de aeronavegación?

No estoy seguro; eso deberíamos conversarlo con Corpac, pero lo importante es que ya estamos al 95% de operación, tras recuperar una gran parte de los equipos.

Este mes ha sido particularmente difícil para Aeropuertos Andinos como concesionario.

Los inconvenientes con los aeropuertos lo hemos visto sobre todo en diciembre y en enero. Cerramos Ayacucho, Arequipa y Juliaca siete días en diciembre, luego cerramos preventivamente Ayacucho dos días y ahora tenemos Juliaca cerrado desde el 6 de enero último.

¿Se tiene la estimación de lo que pierde por el cierre de estos aeropuertos?

No, en realidad perdemos todos, no solo por los aeropuertos, sino también por las familias que dejan de trabajar. Por ejemplo, en Juliaca, son 100 familias que trabajan con nosotros en las tiendas. Hablamos de un perjuicio directo porque no están vendiendo nada; además, no está llegando turismo.

Inversiones

¿Tienen inversiones planificadas para este año?

Tenemos la segunda inversión más grande en un aeropuerto local después del (aeropuerto) Jorge Chávez: la pista nueva en Juliaca, que es un proyecto de más de US$ 120 millones y debería iniciarse en abril o mayo de este año. El proceso constructivo demandaría de más de dos años, en cuyo periodo obviamente el aeropuerto no se va a cerrar. La idea es trabajar para que no se cierre y al mismo tiempo contratar proveedores y mano de obra local.

¿En qué consiste esta obra?

Vamos a cambiar la pista completa, que mide 4.2 kilómetros de largo. Tenemos que cambiar la base y el asfalto de la pista completamente. También rediseñar el sistema de drenaje del aeropuerto para que el agua pueda expulsarse fuera del aeropuerto.

¿Los últimos acontecimientos retrasarán las inversiones?

Nosotros no hemos dejado de trabajar a pesar de la situación en la que estamos, creemos que es muy importante que cese la violencia y que volvamos a conversar para seguir avanzando. A la vez, continuamos la aprobación del estudio para empezar el proyecto, pasando a convocatoria la licitación pública internacional y elegir al postor lo antes posible.

En los demás aeropuertos, ¿hay proyectos pendientes?

Este año tenemos proyectado la compra de diversos equipos aeroportuarios (maquina de rayos x, sillas, bandas para el equipaje, etcétera), en adelante, sujeto a los plazos de aprobación, toca hacer las ampliaciones de todos los aeropuertos regionales. Cada proyecto debe estar alrededor de US$ 15 millones, dependiendo del tamaño del aeropuerto.

Estas protestas cada vez más recurrentes, ¿desincentivan las inversiones?

Nuestros aeropuertos siguen funcionando, los hemos cerrado de manera temporal. Creemos que el cierre de Juliaca es temporal, tenemos que buscar la solución para hacer lo más pronto posible la recuperación de la infraestructura y volver a operar al 100%. Seguimos trabajando, pues nuestra concesión tiene para muchos años más y es parte de la compañía continuar con los procesos de inversión como estaban pensados.

Hoja de vida

Nombre: Raúl Díaz

Profesión: Economista por la Universidad del Pacífico; máster en Administración de Empresas por Esan.

Otros cargos: Director de Backofis Perú





