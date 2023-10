Lucio Benavente, gerente de retail de LAP, detalló a Gestión que este proceso consta de tres paquetes: el primero dará en concesión 11 tiendas por una inversión de US$ 15 millones para un área de 3,500 metros cuadrados. El segundo se refiere a cinco tiendas por US$ 6 millones en un área de 1,400 metros cuadrados, mientras que el tercero involucra a 15 locales individuales por US$ 12 millones.

Los dos primeros paquetes ya han sido concesionados. “Ha sido un proceso igual de intenso que los salones VIP (cuya buena pro la obtuvo el grupo Collinson). Ya tenemos a los operadores y estamos a punto de cerrar (contratos) con las empresas que van a tener las primeras tiendas, las que se darán a conocer en dos semanas”, adelantó.

Se trataría de firmas con experiencia en el desarrollo de los conceptos de food hall, bar emblemático y restaurantes fusión, que se apunta a implementar en la ciudad aeropuerto tanto para el área internacional como local.

Ahora está en marcha el tercer paquete. “Hemos salido al mercado invitando a los diferentes operadores que mostraron su interés meses antes. En las próximas dos semanas deberíamos tener ya la posibilidad de anunciar quiénes nos van a acompañar en la ciudad aeropuerto”, anunció Benavente.

El ejecutivo subrayó que se ha conseguido lo que se buscaba, que era contar “con la mejor oferta comercial, con buenos y nuevos operadores”. “Nuestra estrategia era buscar operadores de travel & retail internacionales, así como operadores locales. Lo estamos consiguiendo en los paquetes grandes e individuales, ya que queremos que haya una participación activa de las marcas peruanas”, subrayó.

Además de las licitaciones de food & beverage, actualmente están en concurso los locales comerciales de retail, tiendas de conveniencia, fashion, entre otros. “Estimamos que entre el último trimestre de este año y el primer trimestre del 2024 deberíamos terminar con los procesos comerciales. Tras ello viene el reto de implementar las tiendas para que a inicios del 2025 empiecen a operar junto con el nuevo terminal de pasajeros”, sostuvo.

LEA TAMBIÉN: Grupo Collinson construirá cuatro salas VIP en ampliación del Jorge Chávez

Duty Free

Respecto a los espacios de Duty Free que tendrá el nuevo terminal de pasajeros, el ejecutivo comentó que se está trabajando de la mano con Lagardère Travel Retail en el diseño de las tiendas Aelia, que estarán ubicadas en la ciudad aeropuerto.

Adelantó que se proyecta el desarrollo de tres áreas Duty Free: una de 2,700 metros cuadrados para salidas internacionales, otra en la zona de llegadas de casi 1,000 metros cuadrados y un nuevo concepto de 800 metros cuadrados.

Esto implicará traer toda la oferta del Duty Free, como perfumes, licores, confitería y tabaco, al área de vuelos domésticos. “En el nuevo terminal ya no será necesario arribar de Miami, Cancún o Chile para disfrutar de la oferta de Aelia Duty Free. También se va a poder disfrutar de esa oferta cuando se viaje a Chiclayo, Cusco o Iquitos”.

En total, Aelia operará poco más de 4,000 metros cuadrados en la ampliación del Jorge Chávez.

Salones VIP

Airport Dimensions, firma dedicada a la construcción y operación de salas VIP en aeropuertos que forma parte del Grupo Collinson, obtuvo la buena pro para desarrollar cuatro salones VIP en el nuevo terminal de pasajeros.

El contrato suscrito entre este operador y LAP es por diez años. Se proyecta que por lo menos dos de los cuatro salones VIP estén listos en enero del 2025, conjuntamente con el inicio de operaciones de la ciudad aeropuerto.

De los cuatros salones VIP, dos estarán disponibles para los pasajeros de vuelos internacionales y uno para los de vuelos domésticos. Un cuarto salón se ubicará en la zona pública y estará dirigido al pasajero de transferencia, es decir, a aquel que viene de Chiclayo y se va a Miami, por ejemplo.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.