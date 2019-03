Latam Airlines gana US$ 81.5 millones en último trimestre del 2018 Latam Airlines obtuvo una utilidad neta de US$ 181.9 millones en el 2018, el resultado más alto desde la asociación entre LAN y TAM, a pesar de una pérdida de US$ 157.7 millones por el tipo de cambio y de US$ 664 millones por el aumento en los costos de combustible durante el 2018.

Foto 5 | Anunciado un plan de inversión por US$ 400 millones para la renovación de los interiores de más de 200 aviones durante dos años, Latam Airlines empieza a concretar dicha iniciativa. En las próximas semanas, señaló que las filiales de Perú y Brasil recibirán los primeros aviones renovados. (Foto: Latam) El grupo Latam, la mayor compañía aérea latinoamericana, reportó para el cuarto trimestre del 2018, una utilidad neta de US$ 148.7 millones.