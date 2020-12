Los peruanos vivirán la próxima celebración de la Navidad en el marco de la nueva normalidad, debido a lo cual sus hábitos de consumo serán diferentes a los que tuvieron en la misma festividad en años anteriores.

Es por ello que en el caso de las compras navideñas (cena, regalos), ya el 33% de peruanos señala que optará por hacerlas de manera presencial, y online; mientras un 5% refiere que las hará solo por el e-commerce.

" Por el temor al contagio del coronavirus y por un tema de practicidad, cada vez más se viene optando por el canal virtual. Y es que solo un 21% de peruanos señala que irá a hacer sus compras personalmente”, indicó el director de estudios cuantitativos de la consultora, Daniel Vargas.

Y un 41% de peruanos, no harían compras navideñas, lo que se atribuiría a que no desean celebrar por no tener ánimos debido a la coyuntura, a un tema de falta de dinero, o a que recibirían la navidad de manera diferente sin tener que gastar, señaló.

Canales de venta

Y los canales preferidos por los peruanos que harán sus compras de manera presencial son los supermercados (56%); mientras en el canal digital, lo es Facebook ( 51%, según el estudio de Activa Perú.

" En el caso de los segmentos A-B destaca la preferencia por el canal moderno como supermercados, tiendas por departamento, por la variedad de productos que ofrecen; y en el caso de los estratos C-D resaltan además de los supermercados, las bodegas y las galerías”, dijo Daniel Vargas.

Con respecto al monto que destinarán los peruanos en regalos , el 85% de los que adquirirán presentes refieren que este será menor a lo que gastaron en la navidad del 2019.

" Lo que se explicaría debido a que la celebración de la festividad sería más intima, teniendo en cuenta que el 63% de peruanos señala que la recibirá en su casa, junto a los familiares que viven en su hogar”, anotó.

Solo un 13% declara que recibirá la Navidad como siempre con todos sus familiares reunidos ( además de su familia nuclear); mientras un 10% refiere que optará por reunirse con otros familiares tanto de manera presencial como remota.

En esa línea, el 88% de peruanos señala que en la próxima festividad con respecto a la del año pasado, gastará menos en compra de tecnología ( laptops, tablets); mientras un 96% destinará menos a ropa. Y el 89% señala que irá menos en esta Navidad a los malls, y un 91% en menor medida a los restaurantes.

“Ante este panorama de la campaña navideña, las marcas deben optar por estar presentes en el canal digital que viene ganando presencia. Asimismo deben ofrecer mensajes empáticos, y solidarios acordes con la coyuntura, más que solo buscar vender”, recomendó.

CLAVES

Gasto.Para la cena de Navidad, el 78% de peruanos planea destinar menos dinero que lo que gastó en la misma festividad del 2019. Solo el 19% dice que gastará la misma cantidad.

Ficha del estudio. El estudio de Activa Perú , se hizo a población a nivel nacional mayor de 18 años, de todos los estratos sociales. Se realizaron 1.174 entrevistas entre el 20 al 25 de noviembre 2020.