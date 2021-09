Al igual que en Chile, México y Colombia, OLX Autos también planea cerrar en Perú el círculo del proceso de compra y venta de vehículos, compitiendo en el segmento de créditos vehiculares con su propia financiera [OLX Autos Financing].

Esta nueva división -que tendrá una propuesta innovadora para la aprobación de créditos a las personas que buscan comprar un auto usado, simplificando los procesos y el tiempo de la mano de la tecnología- estará operando, probablemente, para abril del 2022, revela Rafael Portilla, country manager de Andean Region de OLX Group.

Explica que el plan es adquirir una startup que ya tenga los permisos necesarios y así poner en marcha la financiera. “Ya estamos teniendo acercamientos con algunas fintech de emprendedores peruanos para evolucionar sobre esta”, acota.

Indica que la idea es entregar un crédito en un solo día (entre 12 y 24 horas), sin trámites tediosos ni burocráticos como hoy lo es a todo nivel en el sistema financiero tradicional. “Los vehículos usados son únicos, y sucede que los bancos usualmente tardan entre 15 y 20 días en otorgar un financiamiento, tiempo que muchas veces hace perder al usuario la oportunidad de adquirirlo porque alguien más lo hizo”, dice.

Comenta que antes se tenía la percepción de que solo un auto nuevo podía ser financiado, pero hay vehículos usados de muy buenas condiciones, verificados y con garantía que pueden tener estos mismos beneficios, permitiéndole a un consumidor del segmento C o que percibe un sueldo bajo no gastar sus ahorros y acceder a un auto como herramienta de trabajo, financiado en bajas cuotas.

En los otros países presentes, el ejecutivo detalla que el 60% de los vehículos que se venden están siendo financiados de manera directa y espera que esta participación sea igual en Perú.

PROYECCIÓN

En cuanto a sus proyecciones de crecimiento, informa que para marzo del 2022 esperan vender entre 350 a 400 unidades al mes y lanzar una nueva plataforma con mayores especificaciones.

“Las operaciones de Ecuador y Perú (que integran la región andina) representan el 10% de Latinoamérica y esperamos seguir ganando más terreno”, enfatiza Portilla.

Señala que, a pesar de la segunda ola del COVID-19 (que se dio en febrero pasado) y de la incertidumbre política local, afortunadamente la venta de autos usados ha seguido creciendo y, a la fecha, ya están por encima de los 200 autos transaccionados al mes.

Además, afirma que al mes cotizan 8.000 vehículos en Lima, los cuales son previamente verificados, puesto que pasan por una inspección mecánica y legal para luego sacarlos al mercado con una garantía de seis meses, lo cual da tranquilidad al usuario.

“Creemos que somos una solución conveniente para el usuario peruano que quiere vender su auto rápido, que necesita de efectivo al instante y no quiere salir de casa, puesto que tras cotizar su auto, llamamos al cliente, acordamos el precio, vamos a su casa y retiramos el auto. La firma de documentos se hace en línea y el pago vía transferencia bancaria”, detalla.

Precisa que, en este primer año de operaciones -ya que la plataforma se lanzó en setiembre de 2020- se han convertido en el mayor jugador del mercado de vehículos seminuevos en el mercado peruano y en un e-commerce referente de precios.

“El objetivo es lograr captar en el largo plazo entre un 3% y 5% del mercado de seminuevos, que mueve alrededor de 460,000 unidades al año”, apunta.

Expansión

Por el momento, la estrategia de la multinacional sigue enfocada en Lima, y en crecer hacia la periferia en los próximos tres meses, donde hay una importante densidad poblacional.

No obstante, una vez que logren una mayor cobertura en la capital, expandirán sus puntos de atención al cliente en Arequipa y Trujillo, aproximadamente en los siguientes seis y 12 meses, respectivamente.

Portilla explica que esto no quiere decir que no están atendiendo a estos mercados, ya que los autos que compran en Lima los están enviando a estas ciudades. “Hoy, ya el 20% de nuestras ventas se concreta en estas ciudades. Los concesionarios de estas provincias compran desde nuestra plataforma de subastas y se los enviamos, ahorrándoles tiempo y dinero, porque ya no tienen que venir a Lima para ello”, dice.

Finalmente, agrega que del 100% de sus transacciones, el 70% se concentra en concesionarios y el 30% restante en el público final, de los cuales el 20% ya está financiando su compra a través de soluciones como Santander Consumer.