Luis Miguel Ciccia, presidente del directorio de Civa, contó a Gestión que los primeros tres meses del año han sido muy auspiciosos para la empresa, ya que sus 52 rutas a nivel nacional han operado con normalidad. Los destinos más demandados fueron Cusco y Cajamarca, este último impulsado por los carnavales que se festejaron en febrero.

Aunque no tienen planeado sumar nuevas rutas a su portafolio, el directivo de Civa espera que la facturación de la empresa tenga un crecimiento de al menos un 10%. La mayor contribución la dará el transporte interprovincial, seguido del servicio corporativo y el de carga ligera.

Segmento corporativo e inversiones

Para este 2024, la estrategia comercial de Civa será ganar mayor presencia en su servicio corporativo que vienen ofreciendo, el cual hoy representa el 25% de su facturación anual y buscan que esa cifra aumente. Como parte de ese esfuerzo, recientemente la minera Las Bambas les adjudicó una licitación para que realicen por cinco años el traslado de su personal externo de Cusco hacia la mina.

De esta manera, actualmente la empresa peruana le ofrece su servicio corporativo a cuatro mineras: Miski Mayo, Chinalco, Volcan y Las Bambas. Y van por más. Para aumentar su portafolio de clientes se encuentran participando en dos procesos de licitación con dos grandes compañías del sector minero que tienen operaciones en el sur del país.

“Ya es el 25% de nuestra facturación con esta nueva licitación con Las Bambas. Empezamos dando este servicio exclusivo precisamente con Miski Mayo, a la cual le hacemos la operación completa, tanto internamente en la mina como externa, que es el traslado a su personal. Sin embargo, ya vamos creciendo en este segmento y las propias mineras nos van tomando en cuenta, entonces sí estamos viendo un aumento por ese lado”, expresó el ejecutivo.

En lo que respecta a sus inversiones programadas para este año, Ciccia comentó que desembolsarán más de US$ 8 millones. En detalle, US$ 1.8 millones irán para adquirir los 12 buses que servirán para ofrecer su servicio corporativo a Las Bambas a partir de julio. Mientras que unos US$ 7 millones estarán orientados para comprar unas 20 unidades como parte de la renovación de su flota.

“Durante este año toca renovar unidades, hemos empezado con 20 buses para este semestre y vamos a ver cómo se porta el mercado, y si nos va bien estaríamos invirtiendo entre 10 a 20 más en el segundo semestre, pero eso todavía está en planes”, indicó, tras agregar que la flota actual es de 290. Sin embargo, tras la renovación y la incorporación de 12 buses en el segmento corporativo llegarán a 302 buses.

Se suman al teleférico de Miraflores

Luis Miguel Ciccia también reveló que Civa será parte del proyecto del teleférico turístico denominado “Vaivén Miraflores”, que conectará el malecón del mencionado distrito con el circuito de playas de la Costa Verde en tres minutos y que implica una inversión total de US$ 10 millones.

Esta iniciativa fue adjudicada al Consorcio Peruano Austríaco Zig Zag Teleféricos SAC. Ante ello, la empresa peruana firmará un contrato para hacerse con el 25% de las acciones con una inversión de US$ 2.5 millones.

“Aparte de ser socio, fundador y accionista, Civa operará también el teleférico. Estaremos involucrados en casi toda la manipulación de esta operación”, dijo el empresario, quien acotó que también están solicitando los permisos a los municipios de Barranco y Chorrillos para que replicar los teleféricos en esta zona y conectar toda la costa verde.

Los datos

Electrificación. Civa actualmente cuenta con cuatro buses 100% eléctricos que brindar servicio interno a la empresa Miski Mayo. Además, en una de las licitaciones que están participando el requerimiento de la minera es que se adquieran 17 unidades eléctricas.

Ticket. El precio de un bus eléctrico tiene un costo promedio de US$ 360,000, mientras que uno a diésel está en US$ 270,000, según Ciccia.

