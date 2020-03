Con la situación de emergencia y una cuarentena obligatoria, las familias peruanas incrementaron su consumo en los supermercados y centros comerciales para abastecerse de alimentos y necesidades básicas que les permita afrontar el repliegue por el Covid-19. Sin embargo, con un panorama económico que no es alentador para las próximas semanas y meses. ¿Cómo se comportarán las familias consumidores y qué nuevos hábitos de consumo tendrán?

En diálogo con Gestión.pe, Rolando Arellano Bahamonde, gerente general de Arellano Marketing, manifestó que la cuarentena significará un cambio en las reglas de juego para muchas categorías. “Lo que al final se está dando es casi un ejercicio de activación importante en la población”, manifiesta.

Para Arellano, al limitar a los consumidores a su ritmo de vida o consumo habitual, “se les está llevando sin querer queriendo y forzando a probar nuevas cosas”.

“Probablemente mucha gente que ya se está acostumbrando a los delivery y al menú todo el tiempo, hoy está experimentando a cocinar. Otro público está viendo televisión en horarios que no sabía. En general el público está empezando a explorar muchas cosas que antes no sabían que existía. Hoy en día no encuentras tu marca favorita en el supermercado y empiezas a probar otra. Eso puede impactar en el consumidor”, sostiene.

Por su parte, Angie Higuchi, profesora e investigadora de administración de la Universidad del Pacífico, considera que la mayor parte de peruanos, que se ubica en el 70% de trabajadores informales, “manejarán un pensamiento de supervivencia” al momento de hacer compras para consumo.

“La gente va a tender a comprar cosas para poderse stockear, porque tiene un miedo de que los precios esten subiendo. Existen personas que ganan al día para alimentarse y las han enviado a cuarentena. Estas personas compraban 5 soles de pollo o 5 soles de carne. Si les subes el precio y estas personas no están recibiendo un ingreso, se ven limitados en su consumo. Ahora se maneja un pensamiento de supervivencia”, sostiene Higuchi.

Sin embargo, sostiene que en provincia la situación podría ser distinta a Lima. “En provincias puede ser distinto porque los agricultores tienen sus productos de autoconsumo. Eso es distinto de lo que sucede en ciudades grandes como Lima”, manifiesta.

-Tras la cuarentena, ¿incrementará el consumo?-

Existe gran incertidumbre por cómo se comportará el consumo tras la cuarentena. Angie Higuchi, de la Universidad del Pacífico, considera que el consumo de las familias será cautelosa en tanto no se regularice la situación económica. Por lo tanto, se prescindirían algunos ciertos tipos de bienes o servicios. “Es difícil que le demos prioridad a los servicios recreativos”, manifiesta.

Por su parte, Arellano manifiesta que, tras la cuarentena, habrá “un breve momento donde se eleve el consumo”. “Es como cuando estás a dieta, terminas tu dieta y empiezas a consumir lo que no pudiste. Eso se puede dar las primeras semanas", sostiene.

Sin embargo, coincide en que habrá cierta cautela en el gasto de las familias para las subsiguientes semaanas.

“La gente va estar precavida o cuidadosa y esto dependerá mucho de cómo se puede estar desarrollando la situación, en qué situación se encuentre la enfermedad y cómo termine comunicando el gobierno esto y qué nivel se genere en el comportamiento futuro”, comentó Arellano Bahamonde.