Rodolfo Salazar Días, gerente general de Koplast, confirmó que el incremento de capacidad de producción seguirá con la operación de la anunciada planta de Arequipa desde mayo próximo, tras haber abierto una instalación en Chiclayo el 2023. En la fábrica de Lurín (Lima), las anticipadas mejoras siguen, pero con una mayor apuesta.

“Ahí teníamos la ampliación de la línea de inyección (de accesorios) de PVC, pero ahora también inyectará polietileno y polipropileno. La inversión era US$ 1 millón y subirá a US$ 2.5 millones. Estamos ampliando la capacidad y los moldes, y viendo nuevos mercados. No solo para construcción de edificaciones, sino para el agro, saneamiento, minería”, comentó a Gestión.

De esa manera, dicha línea quintuplicará su capacidad y la firma espera que las ventas de la misma se cuadripliquen este año.

Entre las iniciativas del 2023 y 2024, Koplast invierte alrededor de US$8 millones. En la actualidad, tiene una capacidad total de 2,000 t mensuales de producción y, con la fábrica de Arequipa, superará las 2,500 t. Así, la empresa confía en aumentar su volumen de ventas en 50% este año.

Los nuevos proyectos

Si bien la apertura de la fábrica en la Ciudad Blanca completa el actual plan de instalación de plantas de Koplast en Perú, la compañía no detendrá sus inversiones. Y es que, aun cuando ya se ubica en el tercer lugar de los productores de tubos, el objetivo es seguir escalando.

“La inversión en volumen continuará. La planta de Chiclayo opera con 500 t mensuales y estamos viendo instalar una máquina más para sumar 150 t o 200 t más. Esperamos que en Arequipa pase lo mismo”, adelantó Salazar.

En tanto, también prevé inversiones en tuberías corrugadas de polietileno tras el aumento de ventas de 60% el 2023. Así, para el 2025, evalúa la instalación de una segunda línea de esa categoría en Lurín, con un desembolso no menor a US$4 millones.

Asimismo, hacia el 2025 o 2026, mantiene latente el proyecto de producción de “plástico madera” (con residuos vegetales y otros componentes).

Foco en Centroamérica

Si bien la mayor parte del aumento de volúmenes y nuevas líneas de Koplast apuntan al mercado local, Salazar mencionó que hay una cuota importante para el exterior: Bolivia, Ecuador y Costa Rica. No obstante, el foco fuera del Perú tendrá ciertos cambios.

“Estamos bajando un poco los niveles de intensidad en Ecuador, que está en una etapa de transición y con problemas sociales y políticos; y en Bolivia, que sufre una falta de dólares y problemas económicos. Hemos virado el esfuerzo a estar de manera sostenida cada mes en cuatro países de Centroamérica”, anotó.

Así, además de Costa Rica, la empresa peruana también apunta a comercializar en Panamá, Nicaragua y Honduras desde un almacén en el primer país. La medida les permitiría probar la respuesta de los consumidores para definir posteriormente la instalación de una planta en el territorio tico.

Por lo pronto, la compañía despacha a Costa Rica entre ocho y 10 contenedores mensuales de tuberías, los cuales equivalen a entre 150 t y 180 t. El plan apunta a incorporar también accesorios.

Mercado mantendría su tamaño

Luego de la contracción de la producción nacional de tuberías plásticas el 2023, Koplast estimó que esta industria mantendría su tamaño este 2024. Y es que, si bien hay proyectos de saneamiento por S/6,000 millones, varios aún no se adjudican o los procesos se vienen postergando.

En tanto, Salazar reconoció que tampoco hay nuevos megaproyectos mineros que impulsen la demanda. “Para que el sector se recupere, el Estado va tener que poner recursos en los proyectos”, anotó.

Aun en esa situación, el ejecutivo afirmó que los actuales competidores se mantienen, pero que los resultados económicos ponen en duda la permanencia. De las tres principales transnacionales que fabrican tubos en Perú, refirió que dos redujeron sus ventas en volumen en más de 50% el 2023.

CLAVES

Mercado. Perú alberga a 20 fabricantes de tuberías de PVC y polietileno.

Incursión. Koplast ingresa a representación de productos para sistemas de riego en el agro.

Costos. Empresa estima que costos de insumos el 2024 estarán más estables que el año pasado y no regresarán a picos del 2022.

