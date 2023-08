En línea con un cambio de tendencia en América Latina, dicho reporte indica que el uso de billeteras digitales como Yape, Plin, entre otras, escaló del 60% en el 2022 al 89% el 2023, posicionándose como la primera alternativa entre los cibernautas peruanos. En tanto, el empleo del efectivo cayó del 81% al 72%, ocupando ahora el segundo lugar. La tercera opción es la tarjeta de débito (52%), seguida de las transferencias bancarias con número de cuenta (34%) y la tarjeta de crédito (23%)

“Las billeteras digitales han ganado espacio por varios factores. Hay un asunto de facilidad, rapidez, no debes aprenderte cuentas y puedes transferir montos pequeños”, comentó Javier Álvarez, director senior de Tendencias de Ipsos Perú, a Gestión, tras destacar que la masificación del smartphone también ha jugado un rol clave.

De esos resultados, se desprende que el 28% de cibernautas ya no usa efectivo. Al respecto, explicó que este grupo estaría conformado por usuarios bancarizados y familiarizados con diferentes medios digitales de pago.

Si bien precisó que estas personas no habrían dejado de emplear monedas o billetes físicos en su totalidad, afirmó que su uso sería mínimo y ocasional. Así, prácticamente, ya no utilizarían ese medio de pago. “Hay personas que solo lo emplean para pagar el peaje o por motivos muy puntuales”, dijo.

Por su parte, Daniel Chicoma, docente de ESAN y consultor en comercio electrónico, también indicó que las billeteras digitales se han apalancado en la facilidad de su propia operación frente a los medios tradicionales.

“Con la billetera solo requieres saldo en tu cuenta, no tienes que ir al cajero a cada rato, pero para conseguir efectivo sí”, declaró, tras resaltar que también ha sido clave la mayor seguridad asociada a la posibilidad de no cargar billetes y monedas para realizar pagos.

Más pago digital en compras presenciales

Si bien el empleo de la billetera digital superó al efectivo en los cibernautas el 2023, no significa que las ocasiones virtuales de compra (vía páginas webs, apps y otras plataformas) ahora lideren. En las operaciones con los tres principales medios de pago, la compra presencial todavía es la principal (ver gráfico).

“A pesar del crecimiento de las operaciones virtuales por la pandemia, somos un pueblo de presencialidad. La billetera móvil está unida a una compra cercana de persona a persona”, anotó Álvarez.

En efecto, comentó que este medio de pago no solo ha entrado a facilitar las transacciones online, sino también a agilizar las operaciones rutinarias presenciales. Así, se vienen suprimiendo dificultades tradicionales como el carecer de “vuelto” o “sencillo”.

Ipsos Perú: uso de medios de pago por tipo de compra.

Una herramienta con cada vez más opciones

En su despegue, las billeteras digitales entraron a cubrir la necesidad de pagos y transferencias entre personas. Sin embargo, luego empezaron a ser empleadas por las empresas y se comenzó a generar una mayor diversificación en los productos que pueden ser adquiridos.

Así, si bien la principal categoría comprada a través de dicho medio es alimentos y bebidas para el hogar -al igual que con el efectivo-, el rubro de servicios está cada vez más presente. En detalle, para pagar el agua, luz, internet o telefonía, el empleo de las referidas billeteras es mayor que el uso del dinero físico (ver gráfico). “Los aplicativos como Yape están incorporando cada vez más funciones, es imparable”, anotó Álvarez.

En tanto, Chicoma refirió que esta disrupción es inclusive mayor en el mundo, donde redes sociales como Facebook ofrecen sus medios de pago (Meta Pay) y empresas tecnológicas como Samsung hacen lo propio. Así, no sorprendería una competencia más alta en el futuro próximo, con nuevos usos de las billeteras digitales.

Ipsos Perú: principales productos y servicios pagados con cada medio.

La billetera digital, ¿para la población en general?

Para Álvarez, la billetera móvil será un “depredador” de los medios de pago digitales más convencionales, al punto de hacerlos desaparecer. Y es que, al no requerir un equipo POS o estar libre del cobro irregular de comisión a los usuarios que emplean tarjetas, el potencial es alto, sobre todo, si el límite diario de transferencia se libera.

Sin embargo, en la población en general, ¿también podrían superar y/o provocar la extinción del efectivo? Para el ejecutivo, el uso de este medio físico ya no crecerá y más bien seguiría bajando, y opciones como Yape o Plin los sobrepasarán, en función de la expansión de la conectividad a internet. Sin embargo, no provocarían la despedida de billetes y monedas.

“No van a reemplazar al efectivo porque Perú tiene una economía informal y tener una billetera digital implica bancarizarte. Hay un segmento que no es proclive a ello”, anotó.

Por su parte, Chicoma también estimó que dicho medio digital superará al efectivo a nivel nacional. En ese cambio, coincidió en que el acceso a internet será determinante, al margen de si el usuario vive en una zona urbana o rural. “Los bancos ahí tienen que presionar para que el despliegue de red avance a una mayor velocidad. El Gobierno por sí solo avanza más lento”, finalizó.

APUNTE

Los retos de las billeteras digitales en los negocios

José Ruidias

Profesor de Pacífico Business School

Las billeteras digitales ya lideran los pagos en algunos segmentos de la población y lo van a hacer en el país en general. Los pequeños negocios deben aprovechar esa tendencia por varias razones. El uso de estas plataformas suprime la aversión al gasto que hay con el dinero en efectivo. Además, la billetera digital no cuesta nada, a diferencia del empleo de tarjetas que implica comisiones. Por otro lado, hay un beneficio de seguridad. En la medida de que haya menos dinero físico hay menos riesgo de asalto, aunque la contraparte es que los negocios deben mejorar sus sistemas para evitar las estafas. El otro motivo es la practicidad de operar sin dinero físico o el denominado sencillo. Las billeteras digitales están muy difundidas, inclusive en los vendedores ambulantes. Sin embargo, hay tres grandes retos. El primero es que la conectividad sea estable para que genere confianza y que haya un correcto mantenimiento de la plataforma, si no se genera incertidumbre. El otro desafío es fortalecer las habilidades de los empresarios que reciben pagos digitales para que detecten fraudes y estafas. Y lo último es que las personas se digitalicen más. Aún a algunos negocios pequeños les cuesta usar un smartphone, deben aprovechar la tecnología para generar una buena experiencia de compra, si no podrían ocasionar el efecto contrario.

CIFRAS Y DATOS

Internautas. Representan el 72% de la población peruana, según Ipsos Perú.

Representan el 72% de la población peruana, según Ipsos Perú. Disrupción. Yape, la billetera digital con más usuarios (12.3 millones), inició sus operaciones en el 2017.

Yape, la billetera digital con más usuarios (12.3 millones), inició sus operaciones en el 2017. Número de medios de pago. En el Perú, las personas usan en promedio tres medios de pago. En América Latina, cuatro.

FICHA TÉCNICA DEL ESTUDIO

Objetivo: Conocer el uso de medios de pago en el país

Universo: Hombres y mujeres conectados de 18 a 60 años, que hacen pagos o compras personales y familiares

Muestra: 800 encuestas

Periodo: 10 al 27 de junio del 2023

Técnica: Encuesta online