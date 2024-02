El ETF Ark Autonomous Technology and Robotics vendió el viernes 8,599 certificados de depósito estadounidenses de la empresa más grande de Taiwán en su primera venta de la acción desde fines de 2021, según datos de Ark Investment Management LLC recopilados por Bloomberg. El mismo ETF se deshizo de 2,362 acciones de Nvidia el mismo día.

Wood está reduciendo sus participaciones en los líderes mundiales de chips a medida que se intensifica el frenesí de la inteligencia artificial, cuando las utilidades estelares de Nvidia impulsan los mercados globales a nuevas alturas. Nvidia se ha disparado un 59% en lo que va del año y los ADR de TSMC han subido un 25%.

Los fondos de Ark compraron acciones de TSMC varias veces en 2023, y aún poseen en conjunto alrededor de 221,848 títulos de la empresa, según datos recopilados por Bloomberg. Las acciones de Nvidia subían un 1.3% en las operaciones previas a la apertura de los mercados en Estados Unidos y los ADR de TSMC avanzaban un 0.6%.

Wood fue una de las voces más destacadas que predijo que la IA cambiaría las reglas del juego. A pesar de ello, vendió acciones de Nvidia a lo largo del año pasado, apostando por el potencial de crecimiento de empresas de software de las que menos se habla, como UiPath Inc. y Twilio Inc.

El ETF autónomo, que se centra en empresas relevantes para la innovación industrial, se ha perdido el repunte que dio a Nvidia una valoración cercana a los US$ 2 billones, superando a Amazon.com Inc. y Alphabet Inc. Tanto TSMC como Nvidia dejaron de estar entre los 10 principales activos del fondo.