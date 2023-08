Reynaga indicó que existen zonas atractivas para el desarrollo inmobiliario, como la zona industrial, que inicia en la avenida Tomás Valle con la avenida Túpac Amaru y termina en la avenida Naranjal con la Panamericana Norte. “Actualmente, existen superficies que podrían ser tomadas para futuras inversiones en vivienda social, sobretodo en las avenidas principales, que permiten unidades de mayor altura. Estas zonas son atractivas por su cercanía a centros comerciales (Plaza Norte) e instituciones educativas”, dijo.

El alcalde adelantó, además, que pronto se iniciará una megaobra entre las avenidas Industrial y Pacífico. “A finales de agosto debemos tener información oficial de la inversión, pero va a ser muy significativa. Podemos confirmar que se trata de un proyecto comercial. La idea de los empresarios es hacer una especie de centro financiero con venta de oficinas y áreas de esparcimiento. Es un modelo similar a las zonas corporativas de San Isidro o Surco”, reveló Reynaga.

Por otro lado, el alcalde comentó que existe una gran oportunidad de nuevos proyectos en la ex fábrica de Pilas Internacional (que anunció su cierre el año pasado). “Entendemos que hay algunas empresas que están interesadas en invertir en esta área, pese a que aún no existe una propuesta formal. Es una zona atractiva para cualquier inmobiliaria o empresa retail por su cercanía a Plaza Norte”, anotó.

La promoción de vivienda formal

El burgomaestre comentó que, en lo que va del año, se está construyendo un solo proyecto residencial de 20 pisos en la avenida Túpac Amaru, que supone una inversión aproximada de S/ 41 millones. Para continuar con esta promoción de la inversión, Reynaga comentó que Independencia se ha comprometido en reducir el tiempo de espera de las autorizaciones de la construcción.

“La llegada de instituciones educativas y centros comerciales ha permitido aumentar el flujo de jóvenes en el distrito. Este contexto posibilitará la inversión a corto y mediano plazo de estas personas en urbanizaciones formales y bien diseñadas, dinamizando la economía de este sector”, destacó el alcalde.

Reynaga comentó que el precio por metro cuadrado oscila entre los US$ 1,500 y US$ 2,500. Incluso, asegura que hay zonas que han llegado a costar hasta US$ 3,000.

Incentivos por parte del distrito

Reynaga sostuvo que, para atraer inversiones a la zona, pronto iniciarán una inversión pública para embellecer la zona comercial, entre las avenidas Pacífico e Industrial, por alrededor de S/ 30 millones. “Sería una inversión compartida entre los recursos de la municipalidad con la ayuda de instituciones del Estado y el sector privado. A la fecha, hemos logrado algunas alianzas estratégicas con centros comerciales de la zona, que se han comprometido a invertir en seguridad ciudadana y ordenamiento”, mencionó.