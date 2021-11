El Indecopi buscará contratar a sus vocales y comisionados a tiempo completo para evitar conflictos de intereses, indicó el presidente del consejo directivo de la entidad, Julián Palacín.

El funcionario señaló que Indecopi sí está facultado a realizar contrataciones a tiempo completo, pero en las anteriores gestiones esto no se consideró relevante.

“Nuestra ley nos permite tener vocales a tiempo completo, no podemos dar paso a las puertas giratorias. Eso no está bien visto, no puede un vocal trabajar part time en Indecopi y después en estudios de abogados o empresas privadas”, señaló hoy Palacín durante su presentación en la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso.

Agregó que un informe preliminar realizado por su gestión muestra que 11 de los 23 vocales de las salas del tribunal del Indecopi registran en sus declaraciones de intereses pertenecer a estudios de abogados. Y 16 de 23 vocales registraron al sector privado en sus declaraciones de intereses.

Asimismo, indicó que 9 de 53 comisionados registraron a estudios de abogados y 19 de 52 comisionados registraron al sector privado.

“No en todos los casos van a haber presunción de conflictos de intereses, pues muchas veces se abstienen (vocales y comisionados), pero para lograr un cambio real nuestra ley nos permite tener vocales y comisionados a tiempo completo”, sostuvo.

Código de protección al consumidor

Por otro lado, Palacín adelantó que Indecopi propondrá iniciativas para reforzar el código de protección al consumidor.

“Queremos que este documente se actualice y tener un real sistema de protección al consumidor. Lo vamos a anunciar a fines de noviembre en nuestro aniversario, vamos a iniciar una mesa de trabajo para estudiar la reforma del código de protección al consumidor. Tenemos que analizar artículo por artículo pues la problemática ha cambiado”, refirió Palacín.

Agregó que la mayor cantidad de reclamos de los consumidores se registran en los sectores banca y seguros.

“Necesitamos enfrentar el problema de forma conjunta (con el Congreso). La cantidad de reclamos es enorme. Se han ido incrementado los reclamos en estos sectores y es algo preocupante”, remarcó.