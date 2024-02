La canadiense Inca One Gold Corp, operadora de dos plantas de oro en Arequipa (Chala One y Kori One), experimentó su nivel más alto de procesamiento de dicho mineral de 2023, en diciembre último. Sin embargo, este resultado positivo no acompañó a la empresa en las ventas, pues las mismas tuvieron una disminución intermensual de 11 %.

En detalle, la compañía informó que la molienda en el último mes de 2023 alcanzó 6,281 toneladas de oro, significando un aumento del 28 % con respecto a noviembre. Así, la operación diaria de la firma llegó a su máximo pico mensual del año, pues ambas plantas procesaron un promedio de 203 toneladas de oro por día.

En contraste, los ingresos por ventas en ese mismo mes de 2023 fueron de US$ 2.9 millones por la venta de 1,418 onzas de oro, significando una disminución intermensual del 11 %. La disminución respondió al calendario de las exportaciones y a menos onzas de oro vendidas, a pesar de un mayor precio del mineral recibido (US$2,020 por onza).

No obstante, la empresa precisó que el mineral restante del procesamiento de diciembre permaneció en el sistema y se exportó durante enero de 2024. Así, proyectó un impacto positivo en las ventas del primer mes del presente año.

Compra de oro de menor ley

Debido a la reciente escasez de capital para la compra de mineral, Inca One Gold Corp informó que en diciembre adquirió materia prima de oro de menor ley, pero mayores cantidades en toneladas. De esa manera, la empresa logró el aumento de toneladas molidas, aunque con menos onzas de oro producidas.

Añadió que una ley más baja y un tonelaje más alto permiten mayores descuentos en el precio de compra de la materia prima de oro y, por lo tanto, una mayor velocidad en la rotación del efectivo disponible, especialmente cuando hay un exceso de capacidad de la planta.

EL DATO

Inca One Gold Corp posee una capacidad operativa permitida combinada de 450 tpd (toneladas por día) en sus dos plantas totalmente integradas. La compañía ha generado más de US$ 200 millones en ventas desde el inicio de sus operaciones de procesamiento. Inca One opera en el sector de servicios a mineros de oro autorizados, artesanales y de pequeña escala (ASGM).

