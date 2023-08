La coyuntura económica también dificulta la compra de celulares. “La caída del poder adquisitivo impacta mucho. Hoy, las personas pueden estar ganando lo mismo, pero no pueden comprar lo mismo que antes”, resalta Fernando Grados, director de Dominio Consultores.

Antes de la pandemia, la importación de celulares venía en caída, pero en porcentajes de un dígito. Los niveles actuales de importación son inferiores a los primeros semestres previos a la crisis sanitaria.

Grados estima que las ventas también avanzan a un ritmo lento. “El mercado peruano aún se mantendría lejos de ver cifras azules en crecimiento. La expectativa de una mejora en la adquisición e importación de celulares es para finales del primer semestre del 2024”, señala el ejecutivo.

Las marcas

Xiaomi importó 870,049 smartphones durante el primer semestre del año, un 39.6% menos que en el 2022, mientras que Samsung tuvo un descenso de 48.8% en el mismo período.

Durante la primera mitad del año, Honor (marca de Huawei) y Oppo incrementaron sus importaciones en 413.2% y 327.1%, respectivamente, mientras que Apple tuvo una caída de 24% en la entrada de sus equipos al país. En el mercado local, la marca solo crece en las categorías de tablets y computadoras portátiles.

¿Hacia dónde apuntan las marcas?

Durante el primer trimestre del año, la caída en las importaciones de celulares fue de 32.2%, por lo que se observa una ralentización de la caída en la llegada de nuevos equipos al Perú.

“Hay productos comprados que no se han terminado de vender y siguen en stock. Entonces, algunas marcas han tirado abajo el precio para liquidar los productos. Eso explica por qué ha decrecido la velocidad de caída en las importaciones”, sostiene Grados.

Algunas marcas comienzan, entonces, a buscar nichos de mercado donde puedan colocar productos específicos o apuntan a otros segmentos de mercado. Antes de la pandemia, los celulares más vendidos se dirigían a los estratos medios y altos, mientras que ahora se dirigen a los medios y bajos.

Es así que la principal estrategia de las marcas importadoras se centra en traer productos de bajos precios. “Los números de venta no son tan fuertes, pero esto no quiere decir que los celulares de gama alta no se vendan, sino que lo hacen en menor cantidad que los equipos más baratos”, precisa Grados.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.