En algunos casos, no se ha reemplazado al personal que se retiró o renunció en los últimos meses, según fuentes al tanto. A algunas divisiones se les ha pedido que suspendan la contratación de personal, aunque el congelamiento no afecta las funciones de cara al cliente, según una de las personas, que pidió no ser identificada porque se trata de información personal.

Se ha alentado a los banqueros de inversión a organizar al menos tres reuniones diarias con clientes para aprovechar al máximo los viajes de trabajo, según las fuentes citadas. A los empleados de algunas divisiones se les recordó en los últimos días algunas de las expectativas sobre los viajes de trabajo en una reunión a nivel de empresa, indicaron.

“Nuestra prioridad es servir a nuestros clientes y garantizar que contamos con las personas adecuadas en los lugares adecuados”, afirmó HSBC en un comunicado. “Estamos trabajando de forma más inteligente y eficiente a medida que aprovechamos la tecnología y seguimos gestionando los costos”.

El ajuste de cinturón de HSBC es la última señal de que los prestamistas se están preparando para que los bancos centrales de todo el mundo empiecen a reducir las tasas de interés en los próximos meses. Eso pondría fin a una era de tasas obstinadamente altas que en los últimos años impulsaron las ganancias de grandes bancos globales como HSBC.

Noel Quinn. Foto: Lam Yik/Bloomberg

Por su parte, Quinn también está preparando a la entidad crediticia para un nuevo director ejecutivo tras anunciar este año que planea dimitir. El directorio de la empresa tiene previsto concluir la búsqueda de su sucesor en las próximas semanas.

Hasta entonces, el veterano con 37 años en la empresa está tratando de apuntalar las finanzas del banco en todo lo que pueda. Cuando presente los resultados del segundo trimestre a fines de este mes, se espera que HSBC informe ingresos de US$ 16,100 millones, lo que representaría un descenso del 4.9% frente a un año antes. También se espera que las ganancias caigan.

Dentro de la banca de inversión, HSBC no ha rehuido medidas más extremas para controlar los costos, mientras el negocio lucha contra una caída generalizada en el sector de la actividad de los mercados de capital y la negociación de acuerdos. En abril, el banco con sede en Londres despidió a una docena de ejecutivos de su división de banca de inversión en Asia.

Los negociadores de la compañía han tenido dificultades ya que la actividad en Hong Kong y China, los principales mercados de la compañía, ha sido especialmente lenta mientras la segunda economía más grande del mundo lucha por afianzarse después de la pandemia.

