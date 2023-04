“Sin duda alguna, la OPI tiene todo el sentido para apoyar el crecimiento del grupo”, dijo María Cristina Ricardo , directora de relaciones con inversionistas de Avianca. El plan es que Abra Group Ltd. venda acciones en Nueva York o Londres en los próximos 12 a 18 meses, agregó.

Los viajes aéreos en América Latina se han recuperado a niveles previos a la pandemia, según datos de OAG Aviation. Eso allanó el camino para el regreso de la industria que enfrentó una serie de declaraciones de quiebra después de que la demanda se hundiera en 2020 y los Gobiernos regionales se abstuvieran de proporcionar paquetes de apoyo considerables como los que se ofrecen en Estados Unidos y Europa.

Avianca, la aerolínea líder para Colombia y Ecuador, buscó protección de acreedores en Estados Unidos unos meses después de que comenzara la pandemia. En cuestión de semanas, otros dos operadores principales de la región, Latam Airlines y Grupo Aeroméxico SAB de CV, hicieron lo mismo.

El proceso ayudó a Avianca a reducir su carga de deuda a US$ 3,100 millones a fines de 2022 desde US$ 5,300 millones dos años antes, lo que le permitió competir mejor con las aerolíneas de bajo costo. La compañía llenó alrededor del 80% de sus aviones en el cuarto trimestre, con ingresos operativos totales que alcanzaron los US$ 1,200 millones, el mejor resultado desde la reestructuración, dijo la aerolínea.

Wall Street lleva meses apostando por el regreso de la compañía. Los bonos de Avianca con vencimiento en 2028 han generado a los inversionistas retornos de más del 15% este año, más que casi cualquier empresa en América Latina, según un índice de Bloomberg. También superaron el retorno de alrededor del 5% en un índice de bonos de aerolíneas con nivel de riesgo.

Los bonos de Avianca ganan a medida que se recuperan los viajes en América Latina.

“A Avianca le está yendo bastante bien últimamente”, dijo Serguéi Goncharov , un inversionista de Vontobel Asset Management en Miami, “impulsada por la reanudación masiva general de los viajes a nivel mundial, su estructura de capital mucho más reducida y el esfuerzo continuo de administración para optimizar las operaciones”.

Entre los cambios implementados desde que la empresa salió de su reestructuración a finales de 2021 figuraba la unión bajo propiedad común con la brasileña Gol Linhas Aereas Inteligentes SA.

Cuando las aerolíneas anunciaron el acuerdo el año pasado, nombraron como presidente al magnate salvadoreño Roberto José Kriete Ávila —el propietario de Kingsland International Group SA, uno de los principales accionistas de Avianca—, y el fundador de Gol, Constantino de Oliveira Junior, fue nombrado director ejecutivo.

Elliott International LP también es un accionista principal de Avianca. La estructura de propiedad actual de Abra no ha sido revelada, dijo un vocero.

La compañía prevé que el apalancamiento, medido por los niveles de deuda en relación con una métrica clave de resultados, se reduzca a 3,3 para fin de año, dijo Ricardo . La deuda fue 4.3 veces las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y costos de alquiler en el cuarto trimestre, en comparación con 6 para aerolíneas globales, según un análisis de Bloomberg Intelligence.

Avianca no es la única con planes de venta de acciones. Latam Airlines también busca volver a cotizar certificados de depósito estadounidenses en la Bolsa de Valores de Nueva York este año, dijo el director financiero, Ramiro Alfonsín, el mes pasado.

