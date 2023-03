Si bien , y el debate en Perú sobre la elección de asientos e ingreso a equipaje de cabina de hasta 10 kilogramos (kg) sin costo adicional, -aunque la compañía recordó que la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) ya ha emitido un pronunciamiento a nombre de las aerolíneas miembros sobre el tema-, sí compartió su perspectiva sobre la operación en el Perú y los desafíos asumidos hasta llegar a su posición en la empresa, en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo).

¿Como nace su interés en la industria aerocomercial?

Yo inicié mi vida profesional en otros sectores, sin embargo, apareció una oportunidad de trabajo y me empezaron a contar lo dinámico y lo pasional que podría ser trabajar en la industria aérea. Los retos y aprendizaje me llamaron mucho la atención y ahí empezó mi vida laboral en la industria aerocomercial, tengo más de 15 años en este sector. He estado en diferentes roles y responsabilidades, liderando equipos de diferentes áreas.

¿Qué posiciones ha ocupado?

Entré (a Avianca) liderando países del sur de Sudamérica como Chile, Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay, ahí tuve el gran aprendizaje de conocer diferentes mercados, idiosincrasias, aprender de la gente de cada país. Ese fue un gran reto al momento de iniciar mi vida profesional en Avianca; y luego pasé a manejar la operación de Perú.

¿Cómo ha ido avanzando la presencia femenina en el sector aerocomercial?

En esta compañía (Avianca) hay más de 5,000 mujeres en diferentes países y áreas. El 49% de las posiciones donde se toman decisiones están lideradas por mujeres.

¿Cuáles han sido los principales desafíos en su carrera?

Hay grandes y distintos retos en cada posición, sin embargo, no creo que haya alguien que no mencione a la pandemia como un gran reto y aprendizaje. Fue algo que nos golpeó mucho y que luego se convirtió en el gran desafío de reiniciar y volver a salir adelante. El reinicio de los mercados, restricciones sanitarias, ver cómo volvían los pasajeros, volver a levantarse y crecer siendo sólidos son parte de la magia que tiene esta industria.

En su ascenso profesional, ¿las cuestiones de género han influido de alguna manera?

He tenido la suerte de trabajar con mujeres profesionales extraordinarias en todos los niveles y posiciones, aprendiendo mucho de personas de diferentes países, en posiciones importantes. Tenemos las mismas oportunidades y creo que (el género) no ha sido un reto. Es cuestión esforzarse, hacer las cosas bien y aportar lo mejor posible dentro del ro que corresponde.

Así, ¿ahora ve más oportunidades para las mujeres en esta industria?

Antes era una industria tradicionalmente manejada por hombres. Las cosas ahora son totalmente distintas, ves a mujeres en diferentes puestos de diferentes áreas.

Desafíos en la operación peruana

Desde su posición, ¿qué retos ha asumido para la operación en el Perú?

A raíz de la pandemia, cuando hubo muchos cambios no solamente del consumidor, sino del mercado, se implementó mucha tecnología porque las aerolíneas tuvimos que reinventarnos para salir adelante, para volver a crecer. Se implementaron muchísimos proyectos, donde la mayoría son tecnológicos. Hemos tenido grandes implementaciones, no solo a nivel de forma de vender, sino mejoras en la web, flujos de compra, call center y reconfiguración total de nuestra flota.

¿Habrá un incremento de capacidad en los aviones de Avianca?

Hoy tenemos los aviones reconfigurados, de la familia Airbus 320, donde tenemos tres tipos de asientos diferentes y hemos podido densificar poniendo 20% más de sillas en los aviones para poder crecer y trasladar más pasajeros. Son decisiones que se toman para adaptarse a los cambios del mercado y poder seguir creciendo, seguir siendo sólidos, y cada vez ganar más mercado. Abrimos y probamos nuevas rutas; vamos analizando constantemente como va evolucionando cada mercado.

¿Cuáles serán las próximas rutas?

Tenemos planes para abrir unas próximas 50 rutas en los próximos años, el año pasado hemos abierto bastantes, aun cuando estábamos en el reinicio de operaciones pos pandemia. Somos una aerolínea en constante búsqueda de oportunidades y desarrollando mercados nuevos.

En el Perú, ¿continuarán la apuesta por vuelos internacionales este año?

Sí, de hecho, creo que Avianca siempre ha apostado por el mercado peruano. Hemos reiniciado operaciones y nos estamos enfocando en nuestros vuelos a Bogotá. Tenemos tres vuelos diarios a Bogotá y desde ahí conectamos a todo Colombia y todos los destinos a los que vuela Avianca. Tendremos un cuarto vuelo a Bogotá a partir de la última semana de marzo, que saldría a las 2 am y permite mejorar horarios para la llegada a destinos de El Caribe.

En tanto, ¿planean retomar vuelos domésticos en el país?

Por el momento nuestro enfoque es seguir desarrollando nuestro hub, seguir fortaleciendo toda nuestra red de rutas y enfocarnos en Colombia. Hoy volamos a todo Centroamérica vía Colombia, saliendo de Lima.

LEA TAMBIÉN: Avianca reanudará la operación de vuelos entre Perú y Colombia desde diciembre

Destinos más demandados

¿Cuál ha sido la respuesta de los peruanos al regreso de Avianca?

Los destinos que más vendemos son en el Caribe, Europa, Norteamérica. También tenemos desarrollado Centroamérica, pero tenemos muchos viajeros que van por turismo y que va a visitar a sus familias en el extranjero y también el de negocios. Nuestra oferta (sin embargo) se compone con muchos pasajeros de turismo y apostamos a nuevas rutas para incentivar el turismo.

¿El Caribe es una plaza de mucha competencia?

Tenemos nuestro hub más importante en Colombia, también en El Salvador, donde conectamos a una serie de destinos, conexiones a Centroamérica y Estados Unidos, pero básicamente al peruano le encanta El Caribe y Estados Unidos. Los destinos que siempre hemos vendido más han sido Punta Cana, Cancún y Miami.

Proyecciones y coyuntura

Para este año, ¿seguirá la recuperación de los mercados tras la pandemia?

Los mercados se están recuperando. En unos países ha sido más rápido que en otros. Dependía mucho de las restricciones propias de cada país. Sin embargo, sí hay una evolución positiva en los tres mercados que manejo. Ya para finales de este año debemos haber recuperado la oferta que teníamos pre pandemia y los mercados están desarrollándose, y también los productos y las nuevas rutas, que hacen que cada vez nuevos pasajeros viajen. (Se trata de) no solo recuperar lo que volábamos antes del 2019, sino también de seguir creciendo.

¿Esa aspiración incorpora el impacto del alza de costos?

Los proyectos que hemos implementado nos permiten justamente tener la eficiencia de costos que necesitamos para competir y trasladarles a los pasajeros precios competitivos.

¿Qué tan relevante es el mercado peruano para Avianca?

Perú es los principales destinos que tenemos en Sudamérica. Para este año tenemos un vuelo de Bogotá a Cusco (para el último trimestre del 2023). Es clave para traer a nuestros pasajeros tanto de Europa, Colombia y Norteamérica a conocer directamente Cusco.

¿Se mantiene la confianza por ese vuelo a Cusco, pese a las manifestaciones que afectaron al turismo?

Sí. Las manifestaciones y la crisis que venimos pasando desde diciembre han afectado al turismo, definitivamente, en Lima y diferentes provincias. Se está recuperando, y se seguirá recuperando en la medida de que todas las cosas estén controladas, y los pasajeros puedan venir, porque hubo países que recomendaban a sus pasajeros no venir al Perú. Tenemos el gran objetivo de seguir apoyando al desarrollo del turismo y esperamos que las cosas mejoren para recuperar el turismo receptivo.

¿De dónde han visto potencial de turismo receptivo para Cusco?

Sobre todo, de Colombia. Luego tenemos Europa y Norteamérica. México también es importante para esa ruta.

En el plano internacional, ¿cómo viene actuando Avianca frente a la suspensión de las operaciones de Viva?

Hemos puesto capacidad incremental, dos vuelos adicionales. La idea es apoyar y poder regresar de alguna manera a la gente que está en el Perú a sus casas; y lo que esté en nuestras manos para ayudar lo estamos haciendo.

LEA TAMBIÉN: Buscan obligar a aerolíneas a no cobrar por equipaje de mano ni por escoger asientos

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre: Erika Hundskopf Mercado.

Cargo: Country Officer de Perú & Gerente Regional Comercial de Avianca para Perú, Chile y Bolivia.

Edad: 45 años.

Nacionalidad: Peruana.

Profesión: Bachiller en Administración de Empresas, con experiencia laboral en Ventas y Marketing liderando equipos de alto desempeño. Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial en ESIC (Madrid-España).

Años en el sector: 15 años de experiencia en el sector aerocomercial.

Hobbies: Correr y leer.