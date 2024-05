Ricardo Escobar, presidente de la empresa, detalló a Gestión que el último año lograron superar las expectativas trazadas, pues se esperaban un avance de 20%. Sin embargo, al cierre de aquel año obtuvo un crecimiento de su facturación en alrededor de 65%. Este resultado se debió, en opinión del ejecutivo, a que se expandió su oferta comercial, especialmente en el canal tradicional, con foco al interior del país.

La expectativa para este año continúa siendo auspiciosa, respaldo por los resultados del primer trimestre del año, que muestra un repunte en ventas cercano a 40% en relación a similar periodo de 2023. “Contraria a la evolución de la economía peruana, estamos creciendo por encima del promedio y se lo atribuyo al entendimiento que tenemos sobre las necesidades del consumidor y a la mística de nuestros trabajadores”, explicó. Así, la expectativa para este año del Grupo Eterna es crecer a doble dígito, entre 20% y 30%, que implica una facturación entre US$ 6 millones y US$ 7 millones.

La firma colombiana comercializa en Perú productos para la limpieza del hogar en las siguientes categorías: guantes, fibras, paños, líquidos o químicos (detergentes, suavizantes, desinfectantes, desengrasantes, entre otros), aseo mecánico (como escobas, cepillos, bolsas de basura) y ambientadores. “Perú es nuestra segunda operación de importancia en Latinoamérica y vemos oportunidades que queremos capitalizar. Este año estamos ejecutando nuestro plan de inversiones dado a conocer a inicios de 2023″, refirió. En efecto, en abril del año pasado, Escobar detalló que destinarían entre US$ 3 millones a US$ 5 millones en su primera planta de producción local.

Como parte de su plan de inversiones, la firma adquirió un espacio de 2,000 metros cuadrados (m2) para los almacenes y oficinas del Grupo Eterna en el distrito de Ate, las que ya han sido edificadas para ser inaugurados entre los meses junio y julio. El plan de inversiones actualizado, en la que están incluidos su planta de producción, almacenes y oficinas, asciende entre US$ 2 millones y US$ 3 millones. Sobre la planta de producción en Perú, el directivo comentó que aún no han empezado su construcción, ya que están en la fase de diseño. “Para nosotros es importante identificar las capacidades de producción y demás, para empezar la inversión. Seguramente se van a necesitar áreas adicionales a los 2,000 m2″, comentó.

En ese sentido, consideró que la construcción de la planta de producción del Grupo Eterna en Perú posiblemente se ejecute en 2025, para lo cual están buscando espacios adicionales en Ate.

Nueva categoría a la vista

El directivo recordó que ya se han puesto al mercado cinco de los ocho nuevos productos anunciados para este año “Nos quedan tres, entre los cuáles se encuentra una nueva categoría, que es mascotas. En una primera fase con productos de limpieza para hogares que tienen perritos, gatitos, pajaritos, entre otros animalitos”, subrayó.

Estos empezarán a comercializarse entre quincena de junio e inicios de julio. Jair Barrantes, gerente comercial de Eterna, agregó que estos productos estarán en todos sus puntos de venta, tanto en el canal tradicional como moderno. A la que se añadirán suavizantes y aromatizadores. “Como consecuencia de que adquirimos una empresa en Colombia este año, que se integra el Grupo Eterna, vamos a colocar al mercado una categoría de ambientadores que no existe en la esfera local como son los ambientadores de varitas”, precisó Escobar.

En caso de los suavizantes, ya están comercializándose, mientras que los ambientadores lo harán también entre quincena de junio e inicios de julio. Respecto al ingreso del Grupo Eterna a la categoría de mascotas, el presidente de la compañía sostuvo que en una segunda fase, se tiene previsto la venta de utensilios; mientras que en la tercera fase, la venta de alimentos. “La puesta en marcha de la fase tres, depende de la evolución y aceptación del mercado peruano de las dos primeras fases”, mencionó.

Temas que te pueden interesar sobre Grupo Eterna:

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.