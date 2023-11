Las ventas de Eterna en el país cerrarán el 2023 con un avance de entre 10% y 20% con respecto a las de 2022, indicó Julio Herrera, gerente de Mercadeo del Grupo Eterna, en entrevista con Gestión. El año pasado la compañía facturó US$ 8 millones en Perú al experimentar un crecimiento interanual de 46%. “La categoría de químicos y líquidos es la de mayor crecimiento, además de categorías nuevas como ambientadores”, comentó.

Los próximos lanzamientos de la firma apuntan a reforzar principalmente la categoría de productos químicos, para la cual alista presentaciones cada vez más grandes, pues en los últimos meses estas gozan de mayor demanda entre un público que las busca para economizar y así hacer frente a la inflación. “Nosotros ya teníamos presentaciones de tres litros en, por ejemplo, detergentes y quitamanchas, pero ahora estamos sacando presentaciones de cuatro litros en varios de nuestros productos químicos”, agregó. También se contempla el ingreso a por lo menos dos nuevas categorías de limpieza del hogar, que por el momento Herrera prefirió no adelantar.

A la fecha, Grupo Eterna comercializa en Perú productos para la limpieza del hogar en las siguientes categorías: guantes, fibras, paños, líquidos o químicos (detergentes, suavizantes, desinfectantes, desengrasantes, etc.), aseo mecánico (como escobas, cepillos, bolsas de basura) y ambientadores. Las ventas totales están bien distribuidas entre todas las categorías, afirmó Herrera.

Por otro lado, el directivo sostuvo que ante el alza de los costos de producción, la empresa ha tenido que incrementar los precios de sus productos, pero lo ha hecho en menor medida que la inflación, lo cual ha evitado que la demanda se vea afectada.

Los productos de Grupo Eterna están presentes en 15 países, entre ellos el Perú, que aporta el 10% de los ingresos totales de la firma colombiana. Si bien la compañía había anunciado que este año se iniciaría la instalación de su primera planta de producción en el país, Herrera comentó que estos planes han sido revisados y por ahora no se cuenta con una fecha establecida para su ejecución, pues la organización está atenta a la evolución de la demanda en el mercado peruano. La instalación de la planta requeriría de una inversión de entre US$ 3 y US$ 5 millones, según lo indicó la empresa meses atrás en una entrevista con Gestión.

SOBRE EL AUTOR Selene Rosales Redactora Senior con 10 años de experiencia en periodismo político, económico y de negocios. Actualmente forma parte del equipo de Negocios del diario Gestión.