A partir del anuncio de venta, ¿los proyectos en Perú continúan o se han detenido?

Absolutamente continuamos con todo, con el compromiso de seguir apostando por la transición energética. Estamos continuando todas las inversiones en proyectos de energía renovable. La idea es tener la operación comercial de Clemesí (central solar en Moquegua) el tercer trimestre de este año y Wayra Extensión (eólica en Ica) en el cuarto trimestre. Además, estamos impulsando otros proyectos que teníamos en cartera.

¿Qué otros proyectos siguen en marcha?

En distribución, todo el proyecto de Energía para Crecer, de electrificación de asentamientos humanos que a la fecha no tienen acceso a la energía. El 2022 electrificamos más de 20,000 lotes y estamos continuando el 2023 con impulso aún mayor.

¿Qué iniciativas impulsan en el transporte eléctrico?

Las hacemos a través de nuestra empresa Enel X Way Perú, creada en septiembre del 2022. Hemos firmado un contrato con Aunor (Autopista del Norte) para instalar una red de carga eléctrica en su tramo de concesión, en la Panamericana Norte. El acuerdo prevé la instalación de 19 cargadores, de los cuales cinco son rápidos.

¿Negocian acuerdos para red de cargadores con otras empresas?

Nosotros ya tenemos 48 puntos de recarga desde Puno hasta Tumbes, pero estamos impulsando esto con otros actores en el sector privado y público para tener la posibilidad de que otras empresas vayan teniendo su red de carga. Hay empresas que tienen su flota y quieren electrificarla.

Así, en suma, ¿cuánto invertirán en Perú el 2023?

El presupuesto está en alrededor de S/ 850 millones, en línea con la inversión del 2022.

¿El capital está muy enfocado en proyectos de energía renovable no convencional?

Las inversiones son enfocadas en todos los proyectos, no solo en energía renovable no convencional, sino también en mantenimiento y ampliación de nuestra red (de distribución), con el cual estamos instalando más de 20,000 conexiones al año. Hay un presupuesto para el mantenimiento de red de baja, media y alta tensión, y de plantas de generación renovable, hidroeléctricas y las térmicas. Y la inversión en alumbrado público con LED, tenemos un proyecto grande en el norte chico (de Lima) y ocho convenios para el cambio de luminarias a LED en varios distritos.

Crece portafolio de proyectos en Perú

¿Los proyectos que aún no estaban en ejecución, también continúan?

Sí. Y el 2022 hemos incrementado la cartera (pipeline) en 42%, llegando a 12.2 GW (gigwatts) de proyectos renovables con tecnología solar y eólica (sin incluir a Clemesí y Wayra Extensión). Están en diferentes etapas de desarrollo. Además, hemos incluido proyectos híbridos, que son solares y eólicos en un mismo lugar.

¿A qué responde la apuesta por proyectos híbridos?

Tienen una eficiencia mayor en todo lo que es infraestructura común, como carreteras, sub estaciones. Hay mayor una eficiencia, pues en el mismo lugar se hacen dos plantas.

¿El portafolio en Perú no tenía ya proyectos híbridos?

Los estamos poniendo por primera vez en nuestro pipeline. El futuro va en la dirección de tener proyectos híbridos cuando sea posible. Lo hemos hecho porque vemos muchas oportunidades en Perú. Frente a otros países de la región, tiene una producción de fuentes renovables no convencionales baja y un recurso natural top del mundo.

Luego de Clemesí y Wayra Extensión, ¿hay nuevos proyectos próximos a ejecutarse?

Tenemos proyectos maduros ya, pero hasta empezar la construcción pasa un tiempo para desarrollar la ingeniería de detalle, hacer las licitaciones. Hay proyectos que están maduros y podrían entrar en construcción a la brevedad.

En Enel, ¿cómo se transforma la matriz de generación con Clemesí y Wayra Extensión?

Estamos añadiendo 300 MW (megawatts) de nueva capacidad entre solar y eólica y eso duplica nuestra producción de fuentes renovables a 600 MW. En capacidad instalada, el 6.4% hoy ya es solar y 5.9% eólica, con el ingreso de Wayra Extensión y Clemesí la participación sube a 10.1% solar y 12.1% eólica, es decir, será el 22.2% del total (2.5 GW). En producción, el 6.3% fue eólica y 4.6% solar el 2022, es decir, 10.9% con energías renovables no convencionales (RERNC).

En la cartera de proyectos, ¿hay la directiva de casa matriz de continuar con el desarrollo aún con el proceso de venta en marcha?

La directiva de casa matriz siempre será impulsar la eficiencia energética, es nuestra visión. La estrategia del grupo apunta hacia la transición energética, que incrementa el valor de la empresa.

¿Incluidos potenciales proyectos de hidrógeno verde?

En Chile tenemos ya la ejecución de una planta piloto. La transición energética y el futuro sin emisiones pasa por el hidrogeno verde. En este momento, aún no es competitivo, pero lo va a ser, creemos que va a reducir sus costos en los próximos años. En la segunda mitad de esta década, se podría volver una tecnología no solo sostenible sino competitiva y por eso seguimos atentamente su desarrollo en el mundo y Perú, que tiene muy buenos recursos naturales.

Resultados y proyecciones

Si bien el anuncio de venta no aludió al desempeño de la operación, ¿Enel Perú viene entregando resultados positivos?

El 2022 fue año de resultados excelentes en cada línea de negocio en lo financiero, operacional. En proyectos, hemos ido adelante con la construcción de las plantas renovables, llegando a más de 60% en cada una. En distribución hemos tenido 21% más de nuevas conexiones frente al 2021, casi 50,000 nuevas conexiones en un año y al mismo tiempo hemos reducido los reclamos con diferentes estrategias.

Así, ¿los resultados financieros también acompañan?

De todos esos logros, viene la parte financiera. En generación, hemos incrementado casi 25% los ingresos, con un Ebitda que subió 18.3%, y eso es por mayor venta de energía y más generación. En distribución, los ingresos subieron casi 15% y el Ebitda casi 25% por mayores ventas, ingresos, venta de productos y servicios de valor añadido, todo ello en un año muy complicado, con una coyuntura de altas tasa de interés, inflación. Es fruto de un equipo de trabajo.

Para el 2023, ¿cuáles son las perspectivas?

Todos los esfuerzos están no solo en replicar sino mejorar los resultados del 2022 y eso lo hacemos yendo adelante con la misma visión y estrategia del año pasado.

¿Las lluvias no los afectado los activos de la empresa?

Nosotros ya tenemos actualizados todos nuestros planes de contingencia y medidas de mitigación de riesgo en caso de lluvia fuerte. En Piura, donde tenemos la planta Malacas (central de energía termoeléctrica), se inundaron algunas zonas, pero seguimos adelante con la operación. En Lima también ha llovido fuerte, pero nada que haya tenido algún impacto extraordinario frente a otros años de lluvia. Toda nuestra operación sigue adelante en las plantas de generación como en la distribución.

¿En qué situación se encuentran las negociaciones de la venta de Enel Perú?

Todavía estamos en el proceso de venta, como hemos anunciado a los mercados y todavía no tenemos más novedades frente a lo comentado públicamente. (En febrero último, el grupo Enel informó que China Southern Power Grid International Co., Ltd. estaba realizando un proceso de due diligence con relación a Enel Distribución Perú. Sin embargo, la filial peruana indico que no contaba con información del estado de las negociaciones ni del monto).

FICHA BIOGRÁFICA:

Nombre: Marco Fragale.

Cargo: Country Manager de Enel Perú.

Nacionalidad: Italiano.

Edad: 46 años.

Profesión: Ingeniero mecánico.

Hobbies: Fotografía y cocina.