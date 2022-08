Diego Rodríguez, director Financiero del holding, indicó a Gestión que exploran los terrenos donde puede estar ubicado el nuevo supermercado. “Nuestro primer local ha funcionado muy bien, creemos que la línea de crecimiento va por llegar a zonas donde no haya una oferta moderna. Por eso hay mucho espacio por crecer en el Oriente”, sostuvo el ejecutivo.

Para poder ver las ubicaciones, el grupo analiza muy bien la competencia, no solo de otras cadenas de supermercados sino también de tiendas de descuento. “Sumamos una panadería y eso ha generado que las ventas aumenten, vamos a ir sumando nuevos conceptos”, agrega.

Consultados sobre la competencia que puede significar la llegada de Mall Aventura a la ciudad de Iquitos, el ejecutivo comentó que incluso han sido convocados por ellos, pero para llevar su marca de tiendas de conveniencia Daro Market, con la que actualmente tienen cinco locales.

“Aún lo evaluamos, porque un ingreso a un centro comercial incluye mayores costos. Todavía no es definitivo que entremos”, dice el ejecutivo, quien agrega que también se ha dado la oportunidad de que pueda ingresar su concepto de tragamonedas.

Turismo

Otra de las líneas que maneja Grupo Dorado es la de turismo a través de Jungle Experiences, enfocados en el turismo de lujo, con cruceros, negocio que aún no se reactiva en su totalidad. Asimismo, cuenta con la cadena El Dorado Hoteles (El Dorado Suites de cuatro estrellas y El Dorado Express de dos estrellas) además de la franquicia de Double Try by Hilton Iquitos.

“El turismo interno es el que se está moviendo, pero aún el receptivo no tanto”, refiere Rodríguez.

Sin embargo, ve potencial en el mercado de hotelería. “Estamos en conversaciones con un socio de Lima que tiene un proyecto en Cusco, nos interesa ese mercado, y ya conocemos sobre algunas marcas, lo ideal sería un Hampton de la misma cadena Hilton”, agrega.

EN CORTO

Cambios. Uno de los negocios en los que incursionó el Grupo Dorado fue el gastronómico, con un mercado de comidas denominado Fitzcarrald, en el antiguo local que ocupó la tradicional discoteca Noa Noa, también parte del grupo.

Sin embargo, el grupo decidió dejar ese negocio y hoy el local ha sido dado a la discoteca limeña Mute.