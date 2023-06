La junta, que se reunirá en India, seleccionó a un veterano de Goldman Sachs considerado un aliado del director ejecutivo David Salomon, según personas con conocimiento directo. Montag ascendió a segundo al mando en Bank of America Corp. tras dejar Goldman hace 15 años.

Aunque es habitual que los juntas directivas realicen cambios periódicos, el nombramiento de alguien que trabajó estrechamente con Solomon en Goldman probablemente indicaría que el director ejecutivo, que también es presidente, está reforzando su apoyo. Algunos ejecutivos dicen que podría ayudar a acallar cualquier especulación sobre su futuro inmediato, ya que Solomon se acerca a los cinco años al frente de la empresa.

Las personas con conocimiento de la medida pidieron no ser identificadas por tratarse de deliberaciones privadas. Un portavoz de Goldman, con sede en Nueva York, declinó hacer comentarios. Montag, de 66 años, que dejó Bank of America a fines de 2021, no respondió a mensajes en busca de comentarios.

Las frustraciones dentro de Goldman se han hecho cada vez más públicas. Se agudizaron durante la pandemia, incluso cuando la compañía registró ganancias récord, y se intensificaron en los últimos meses durante una desaceleración en sus principales líneas de negocio.

El impulso que Solomon dio durante años para acelerar la expansión de la empresa en la banca de consumo dio lugar a que se incumplieran los plazos y los objetivos financieros de la unidad. Cuando Goldman dio marcha atrás a fines de 2022 y deshizo la iniciativa, miles de millones de dólares en pérdidas pesaban sobre las bonificaciones de otras divisiones. A pesar de que el director ejecutivo admitió públicamente el error, algunos ejecutivos, incluidos los socios de élite de Goldman, han pedido en privado una mayor responsabilidad.

David Solomon y Tom Montag. Foto: Michael Nagle; Victor Blue/Bloomberg

Al contratar a Montag, la junta está reclutando a alguien con la perspectiva de un veterano de Wall Street que también esté familiarizado con la peculiar cultura de asociación de la empresa. Durante sus más de dos décadas en Goldman, obtuvo el rango de socio años antes de que la empresa saliera a bolsa en 1999.

Sería el primer banquero en ser nombrado miembro de la junta bajo Solomon, luego de los nombramientos de ejecutivos de Comcast Corp., Starbucks Corp. y Shell Plc., así como de un oficial retirado de la Marina de Estados Unidos. Goldman cuenta actualmente con 12 directores, frente a los 14 que tenía antes de que Drew Faust y Mark Winkelman se retiraran de la junta en abril.

Despidos

Goldman Sachs Group Inc. empezó el viernes a recortar el número de directores ejecutivos en todo el mundo, a medida que la empresa reduce su plantilla en medio de una caída de las operaciones, según personas familiarizadas con el asunto.

Alrededor de 125 directores gerentes, incluidos algunos en banca de inversión, perderán sus puestos de trabajo, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque los recortes no son públicos. Aún no se han producido todos los despidos, dijo la gente.

Un representante de Goldman Sachs declinó hacer comentarios.

Las medidas forman parte de una profunda campaña de ahorro de costos en el banco, que ha visto al menos tres rondas de recortes de empleos en menos de un año.

Goldman Sachs y otros bancos que aumentaron las contrataciones en 2020 y 2021 en medio de un aumento en las fusiones y adquisiciones y las ofertas públicas iniciales están lidiando con la caída de las comisiones a medida que disminuyen las negociaciones.

Por su parte, JPMorgan Chase & Co. está despidiendo a unos 40 banqueros de inversión como parte de su esfuerzo para hacer frente a la desaceleración mundial, según un informe Bloomberg News del viernes. Citigroup inc. también empezó a recortar cientos de puestos de trabajo en toda la compañía este año, y planea eliminar 30 puestos de trabajo en banca de inversión y 20 más en su banco corporativo en Londres, informó Bloomberg News este mes.

En el último mes, varios veteranos de Goldman Sachs se incorporaron a la competencia, entre ellos Wells Fargo & Co. y Banco Santander SA.