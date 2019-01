Ganancias de chilena Sonda caen 83.5% en el 2018, a US$ 15.4 millones En el 2017, el mismo efecto cambiario fue positivo por US$ 14.6 millones, con lo que la variación neta de ambos impactos implicó un efecto negativo de US$ 37.9 millones, señaló la firma.



Sonda es la mayor firma de servicios de tecnologías de la información (TI) de América Latina. (Foto: web oficial)