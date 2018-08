Firma de criptomonedas alquila oficinas más caras del mundo

Una plataforma de negociación de criptomonedas cofundada por el exoperador de Citigroup Inc. Arthur Hayes acaba de alquilar las oficinas más caras del mundo, informó un periódico de Hong Kong.

BitMEX alquiló el piso 45 del Cheung Kong Center, informó el miércoles el Hong Kong Economic Times, citando a personas que no identificó. El rascacielos alberga a Goldman Sachs Group Inc., Barclays Plc, Bank of America Corp., el regulador de valores, Bloomberg LP y el imperio del multimillonario Li Ka-shing.

Las firmas de criptomonedas están tratando de incorporarse a las finanzas tradicionales a pesar de un desplome del 65 por ciento en los precios del bitcoin respecto de su máximo de diciembre, lo que genera dudas sobre la sostenibilidad de la industria. Gastar grandes sumas de dinero en costosas oficinas puede ser una señal de cómo pueden prosperar centros de negociaciones como BitMEX, incluso cuando los volátiles mercados causan problemas a los inversionistas.

Hayes no respondió correos electrónicos en busca de comentarios.

En enero, cuando Bloomberg entrevistó a Hayes, BitMEX se ubicaba en oficinas escasamente decoradas en un sector dominado por la logística y el bodegaje, al otro lado del puerto de Victoria. Los alquileres en ese edificio eran de 25 dólares de Hong Kong (US$ 3.18) por pie cuadrado, según un anuncio en una agencia inmobiliaria cercana.

Eso se compara con un récord de 225 dólares de Hong Kong por pie cuadrado para el espacio de Cheung Kong que menciona el Hong Kong Economic Times.

Tras ser despedido de Citigroup, Hayes se inspiró para cofundar el negocio en el 2014, luego de descubrir que podía ganar "dinero fácil" explotando las diferencias de precios del bitcoin en Hong Kong y China. Hoy, BitMEX ofrece contratos apalancados que se compran y venden en la criptomoneda.

Según el Hong Kong Economic Times, los planes de expansión de la empresa impulsaron la decisión de alquilar un piso completo del Cheung Kong Center –unos 20,000 pies cuadrados (unos 1,858 metros cuadrados)–, luego de que BitMEX considerara originalmente arrendar solo la mitad de eso.

A diferencia del bitcoin, los precios de las propiedades de Hong Kong solo se han movido en una dirección. El distrito central tiene los costos de ocupación de oficinas más altos del mundo, según CBRE Group Inc., que citó un sondeo del primer trimestre. Se trata del tercer año consecutivo en que Hong Kong encabeza el sondeo. El West End de Londres se ubicó en el segundo lugar.