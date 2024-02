Fibra Prologis, como se conoce al fideicomiso de inversión inmobiliaria enfocado en inmuebles para logística y manufactura, informó el martes que ofrecería 100 millones de acciones a inversionistas en México y Estados Unidos, según un comunicado.

Un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores señalaba que la compañía planea valorar la oferta el 5 de marzo. Según el precio de cierre del martes, la oferta recaudaría alrededor de 7,400 millones de pesos (US$ 430 millones).

La compañía podría emitir 38 millones de acciones adicionales, incluida la tradicional sobreasignación a colocadores y una opción para vender más acciones en México.

Prologis inició lo que se ha convertido en una discreta reactivación de ofertas de acciones en México cuando vendió certificados adicionales a accionistas existentes en una oferta de derechos en septiembre de 2022; luego emitió más acciones en mayo de 2023. Entre las dos colocaciones recaudó US$ 1,000 millones, según datos compilados por Bloomberg.

Las emisiones de acciones de empresas mexicanas se triplicaron a US$ 1,200 millones en 2023 frente al año anterior gracias a que más fábricas se están trasladando a México para estar más cerca del mercado estadounidense, una tendencia conocida como nearshoring.

La desarrolladora de propiedad industrial Corp. Inmobiliaria Vesta SAB recaudó US$ 446 millones con una venta de acciones en Nueva York —la mayor oferta que ha realizado una empresa mexicana en Estados Unidos en más de una década— y siguió con otra transacción por valor de US$ 149 millones en diciembre. Traxión, una empresa de transporte y logística, vendió US$ 254 millones en una oferta en agosto.

La nueva oferta de Prologis destaca las oportunidades de crecimiento orgánico e inorgánico en el sector inmobiliario industrial de México, escribió el estratega de Bradesco BBI Rodolfo Ramos, en una nota a los clientes. También busca aprovechar el sólido apetito de los inversionistas por activos de alta calidad en medio del tema del nearshoring, dijo Ramos.

La compañía también dijo el martes que reduciría un gasto administrativo que paga a su matriz con sede en San Francisco, Prologis. El recorte del gasto aumenta la probabilidad de que Fibra Prologis pueda adquirir a la rival Terrafina, escribió en una nota el analista de Scotiabank Francisco Suárez.

Este mes, Prologis hizo una oferta de canje para adquirir Terrafina, que ha dicho que está evaluando esa propuesta y otras alternativas.

Los menores gastos administrativos harán que se asigne más dinero a los accionistas, por lo que estarán más cómodos tanto con la venta de acciones adicionales como con la adquisición de Terrafina, escribió. Suárez señaló que muchos accionistas querían ser propietarios de una empresa cuyos gastos generales fueran una carga menor, mientras sus activos bajo administración crecen.