En el tercer trimestre del 2023, los ingresos de actividades ordinarias de la empresa termoeléctrica Fénix –filial peruana de la chilena Colbún– ascendieron a US$ 126.6 millones, mostrando un incremento frente a los ingresos del mismo periodo del año pasado (US$ 59.2 millones), principalmente por mayores ventas en el mercado spot –entre generadores– y mayores ventas a clientes libres producto de la entrada en vigencia de nuevos contratos.

De enero a setiembre del presente año, los ingresos acumulados de actividades ordinarias llegaron a US$ 249.8 millones, aumentando un 49% frente al mismo lapso del 2022.

Por su parte, los costos de materias primas y consumibles utilizados en el tercer trimestre del 2023 llegaron a US$ 72.6 millones, aumentando frente a similar periodo del 2022 (US$ 30.6 millones), principalmente por las mayores compras de energía y potencia en el mercado spot. Y en términos acumulados, dichos costos alcanzaron los US$ 161.9 millones a setiembre del 2023, con un aumento de 92%.

En tanto, el ebitda de la empresa totalizó en US$ 48.9 millones el tercer trimestre, registrando un aumento de 98% respecto a los US$ 24.7 millones del mismo periodo del 2022, principalmente por mayores ventas de energía y potencia en el mercado spot como resultado del mayor precio promedio de venta.

Y en términos acumulados, el ebitda a setiembre del 2023 totalizó en US$ 74.1 millones, aumentando un 4% principalmente por las mismas razones de la variación trimestral.

Generación eléctrica y ventas

En el tercer trimestre del 2023, la generación eléctrica de Fénix alcanzó los 1,197 GWh (gigavatio-hora), aumentando un 2% respecto al mismo periodo del 2022. Dicho aumento respondió principalmente a que durante el tercer trimestre del 2022 se experimentaron indisponibilidades forzadas de su central termoeléctrica por fallas en las turbinas.

Por ese motivo, la central Fénix (Chilca) estuvo fuera de servicio por alrededor de 20 horas durante los meses de julio y agosto del año pasado.

En tanto, las ventas físicas de la empresa en Perú durante el tercer trimestre alcanzaron los 1,169 GWh, aumentando un 2% respecto al mismo periodo del año pasado. En ese incremento, fueron claves las mayores ventas a clientes libres, debido a la entrada de nuevos contratos.

Sin embargo, dicho efecto fue parcialmente compensado por menores ventas al spot (entre generadores) respecto al tercer trimestre del 2022, explicadas principalmente por el aumento en los compromisos con clientes libres.

En términos acumulados, las ventas físicas de Fénix a setiembre del 2023 alcanzaron los 3,008 GWh, disminuyendo 3% respecto al mismo lapso del año pasado, principalmente debido a las menores ventas en el mercado spot.

Por su parte, la generación acumulada alcanzó los 2,504 GWh, disminuyendo un 20% principalmente por el mantenimiento mayor, el cual tuvo una duración más extensa que el realizado durante el año anterior.

La generación eléctrica en Perú

En su reporte del tercer trimestre del 2023, Colbún reportó que la generación hidroeléctrica en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) disminuyó en un 10.2% en el acumulado a setiembre del 2022, en comparación con el mismo periodo del año pasado, debido principalmente a un menor hidrología (lluvias).

Asimismo, los mantenimientos de las centrales hidroeléctricas de Mantaro, Restitución, Cerro del Águila y la salida de operación de las centrales Chaglla y Quitaracsa también presionaron el referido resultado.

Por su parte, la generación termoeléctrica aumentó en un 25.4% hasta setiembre del 2023 frente a similar lapso del año pasado, principalmente por el incremento de la demanda del sistema nacional y a la menor producción hidroeléctrica por bajas lluvias y mantenimientos

“La tasa de crecimiento de la demanda eléctrica al cierre del tercer trimestre del 2023 fue de 3.1% respecto al tercer trimestre del 2022, debido al incremento de consumo de la demanda de compañías mineras”, anotó.

