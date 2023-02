Carlos Acevedo, presidente de la Central de Asociaciones Empresariales y Empresarios de la Micro y Pequeña empresa de Villa el Salvador (Apemives), señaló a gestion.pe, que un promedio de 30 fabricantes viajarán en una primera etapa el 19 de mayo de este año para cumplir con una agenda por 10 días en la que están programadas visitas a parques industriales de Argentina, Bolivia y Chile.

“Primero vamos hablar con el gobierno [de cada país]; en una segunda etapa será de preinversión, y en la tercera vamos a migrar siempre y cuando nos den facilidades”, remarcó el representante, quien explicó que durante las visitas a Bolivia, Argentina y Chile decidirán en qué rubro (carpintería, metalmecánica, alimentos, confecciones, calzados y cueros, artesanía y fundición) incursionarán.

“Hemos visto Brasil y otros países donde migrar, porque de nada nos sirve generar un esfuerzo; esta inestabilidad se acumula con los años. Con marchas no podemos salir adelante, ¿de qué nos sirve seguir luchando?. Queremos un país donde no haya tanta convulsión social ”, indicó el dirigente.

“Claro que hay crisis en Argentina, pero tiene sus parques industriales y también Bolivia, que pese a estar peor que nosotros, la situación es más tranquila. El gremio de confecciones vende sus producciones a Brasil y es muy abastecido y hacen buen pedido, pero por los bloqueos no podemos enviar por carretera”, detalló.

Venta de muebles cayó al igual que otros rubros en el Parque Industrial de Villa El Salvador. (Foto: Industrias Joseph)

Cerca de quedarse sin materia prima

La interrupción de vías pone en una difícil situación a cerca de 2,500 fabricantes instalados en el Parque Industrial de Villa El Salvador, que a la fecha representan el 50% de stands operativos en producción, y que pronto se quedarían sin capital y en “la quiebra”. Al margen, alrededor de unos 500 fabricantes tuvieron que cerrar los locales.

El representante de la Apemives informó que el bloqueo de carreteras también ha provocado que no llegue la materia prima para que los fabricantes que sobreviven a esta crisis puedan elaborar nuevos productos.

“No podemos transportar nada al norte y sur. Estamos en un colapso total porque no vendemos por las protestas que hacen los ciudadanos, nadie viene a comprar . Tampoco puedes mandar tus productos a diferentes partes del país donde teníamos pedidos”, manifestó.

“Hemos pensado invertir en otros países latinoamericanos porque acá nos vamos a quedar descapitalizados porque la mayoría somos fabricantes y no vendemos. Estamos gastando nuestro capital ahorrado. Creo que si esto sigue al 28 de julio, ya no habrá muchos microempresarios. Se estarían declarando en quiebra ”, remarcó.

“Al menos en la pandemia podíamos mandar [mercadería], pero ahora es peor porque las carreteras están bloqueadas y es más difícil y tampoco tenemos la material prima, como por ejemplo, fierros para metalmecánica. También se traía a Lima productos de la selva como la madera para carpintería. Entonces, están afectadas esas ramas productivas. Creo que si seguimos así vamos a quedar desabastecidos de la materia prima, a lo que se suma que tampoco tenemos los insumos químicos ”, dijo.

Esperanza en próxima campaña

Carlos Acevedo detalló que de los S/ 10 a S/ 15 millones de transacciones diarias que se reportaban en el 2019 ahora solo llegan a S/ 1.5 millones diarios. La mayor caída de ventas se reporta en carpintería, calzado, y confecciones mientras aún se mantiene las ventas en artesanía y alimentos.

“En cuestión de provincia no sale ningún producto porque no hay como mandarlos. En carpintería se mandaba a tiendas a nivel nacional, pero no se ha podido llevar. Igual si no llegan las materias primeras a Lima también estaremos desabastecidos. Ya con un mes más de huelga esto no se va a poder superar. Un mes más y la mayoría ya cerramos”, alertó.

Mencionó que esperan que esta situación pueda ser diferente para el mes de mayo que es la campaña por el Día de la Madre, y la más importante del año para el Parque Industrial de Villa El Salvador.

“Es en mayo las ventas, pero la producción es en marzo y en abril debe estar listo. Ojalá que se termine la huelga. Por ahora no tenemos proyección de ventas porque no tenemos ganancias”. añadió.