El fabricante de vehículos eléctricos Rivian anunció que presentó documentación confidencial a los reguladores para una oferta pública inicial (OPI), preparando el escenario para un debut exitoso en el mercado a fin de año mientras busca aprovechar las pujantes salidas a bolsa en Estados Unidos.

Rivian, que cuenta con Amazon.com Inc, Soros Fund Management y BlackRock entre sus principales inversores, buscará una valoración de alrededor de US$ 70,000 a US$ 80,000 millones al momento de su OPI, dijeron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Con esa valoración, Rivian tendría una mayor capitalización de mercado que General Motors Co, el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos, pero aún por detrás de Tesla Inc , que tiene una capitalización de mercado de casi US$ 700,000 millones y actualmente planea construir una camioneta que competiría con la propia versión de Rivian.

Se espera que la salida a bolsa de Rivian lidere las OPI en Estados Unidos en el último tramo del año, un mercado que hasta ahora ha recaudado un récord de más de US$ 225,000 millones este año, según datos de Dealogic.

Varias empresas de alto perfil, incluida el gigante chino del transporte Didi Global, la firma de comercio electrónico de Corea del Sur Coupang y la plataforma de comercio de criptomonedas Coinbase Global, ya se han aprovechado de las actividades récord en los mercados de capitales este año y sus acciones cotizaron en las bolsas de valores estadounidenses.

Se espera que varias otras grandes firmas salgan a bolsa en el último trimestre del año, incluidos el fabricante de chips GlobalFoundries, el proveedor de software para restaurantes Toast y el gigante de capital privado TPG, entre otros.

Rivian no proporcionó ningún otro detalle sobre sus planes de OPI el viernes. Se espera que levante el velo de sus finanzas por primera vez en una presentación pública en las próximas semanas.

La compañía es una de las ‘startups’ mejor financiadas de Estados Unidos. Recaudó US$ 10,500 millones desde principios del 2019, incluidos US$ 2,500 millones en julio en una ronda liderada por Amazon y Ford Motor Co.