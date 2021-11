La empresa argentina de compra y venta de criptomonedas, Let’sBit, acaba de iniciar operaciones en el Perú. Su principal propuesta de valor se centra en contar con más de 25 criptomonedas para inversiones de muy corto y largo plazo, trabajar con bancos locales y no cobrar comisiones ocultas.

Renzo Peche, country manager para Perú de Let’sBit, explica que la decisión de la fintech por entrar al mercado peruano responde a la estabilidad económica del país en los últimos años y al cada vez mayor interés de los peruanos por buscar nuevas alternativas de inversión.

“La digitalización de las finanzas en los últimos dos años, por la pandemia, ha hecho que crezca mucho el interés por las criptomonedas. Eso ayuda a toda la industria”, afirma Peche.

Plaza peruana

El mercado de criptomonedas en la región mueve casi US$ 1 billón al mes. En el Perú, la cifra promedio oscila entre los US$ 10 millones y US$ 12 millones, lo que equivale a entre unos US$ 300,000 y US$400,000 diarios. Así, el Perú es el tercer país en la región con mayor crecimiento en compra y venta de criptomonedas, después de Brasil y Argentina.

El ticket promedio inicial de un usuario de criptomonedas es de US$ 100. Al ver el desarrollo de su inversión, opta por invertir entre US$ 1,000 y US$ 1,500. Su tercera o cuarta inversión puede estar entre los US$ 4,000 y US$ 5,000. La inversión dependerá del perfil del usuario. “Siempre trata de estabilizarse, pero las inversiones suelen ser cada vez mayores”, dice Peche.

En el Perú hay tres tipos de inversionistas: el ahorrista, que busca alternativas de ahorro con mayores retornos anuales que los bancos; los que realizan servicios a nivel internacional, como freelancers, que cobran en criptomonedas; y las empresas, sobre todo tecnológicas, que buscan un mayor porcentaje de rentabilidad del negocio.

Las criptomonedas en las que más invierten los peruanos son bitcoin, ethereum, dai, cardano y solana. De estas, alrededor del 70% opta por bitcoin por su rentabilidad y confianza. En Let’sBit se encuentran criptomonedas para inversiones a largo plazo, como bitcoin y ethereum, y de muy corto plazo, para hacer trading, como doge o stellar. “La diversificación que le damos al usuario amplia su capacidad de decidir en qué criptomoneda invertir”, sostiene Peche.

Las metas de la fintech

Let’sBit, que también tiene presencia en Colombia, se ha propuesto conseguir más de 150,000 usuarios en ambos países en los próximos ocho meses, y mantener un ticket promedio de US$ 1,500. En Argentina, la fintech cuenta con más 50,000 registrados en menos de un año.

Let’sBit también tiene planes de operar en Chile, Brasil y México a partir del 2022. Además, entre este y el próximo año la fintech incorporará en su plataforma el servicio de cambio de divisas (compra y venta de dólares), de remesas e inversiones en bienes raíces.

“El objetivo es centralizar distintos servicios financieros digitales en una sola plataforma”, asegura el country manager para Perú de Let’sBit. Dicha oferta ya se encuentra activa en Argentina.