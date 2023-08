Pero cuando la moda de las ofertas públicas iniciales se enfrió y Stel evaluaba sus próximos pasos profesionales, fue uno de sus clientes de OPI el que le llamó la atención: Inter & Co, el banco digital controlado por la multimillonaria familia brasileña Menin. Intrigado por el modelo de negocio de la empresa, dejó Wall Street en 2022 y se incorporó a la firma. Ahora, tras un año dirigiendo la estrategia, acaba de ser nombrado director financiero.

“Hubo un momento en el que me di cuenta de que era significativamente más interesante estar en el lado del cliente que estar en el del banquero de inversión, pero quería elegir la plataforma adecuada”, señaló Stel en una entrevista en Miami, donde reside. “Me enamoré de lo que vi: una plataforma totalmente digital que va más allá de la banca para resolver toda la vida transaccional del cliente”.

LEA TAMBIÉN: Insigneo aprovecha espacio que deja Wall Street en Latinoamérica

Para Stel, un argentino que pasó una década en Morgan Stanley, la oportunidad de ayudar a expandir el banco digital de Inter en Brasil y Estados Unidos es su mayor desafío hasta la fecha. Y pocas personas conocen mejor a los competidores de Inter que el hombre que ayudó a sacar a bolsa a muchos de ellos.

A diferencia del gigante de Wall Street para el que trabajaba Stel, Inter palidece ante los líderes del sector en la región: Itaú Unibanco Holding SA, Banco Bradesco SA, Mercado Pago y Nubank, como se conoce a Nu Holdings. Para escalar posiciones, Inter está enfocado en EE.UU. como su mayor oportunidad fuera de Brasil, mientras que muchos de sus rivales optan por expandirse en México, Colombia y Argentina.

El plan quinquenal de Inter tiene como objetivo duplicar con creces su lista de clientes a 60 millones y cuadruplicar su cartera de préstamos para 2027, hasta 100,000 millones de reales (US$20,400 millones), señala Stel. La empresa publicará sus resultados del segundo trimestre la próxima semana.

Controlada y fundada por la familia Menin, Inter se creó originalmente como un banco de consumo en la década de 1990, pero se convirtió en un banco digital y se expandió a los seguros, los servicios de gestión de activos y el comercio electrónico a través de su propio mercado bajo la dirección del director ejecutivo. João Vitor Menin.

Tras una oferta pública inicial en 2018 en Brasil y una sucesiva ampliación de capital, Inter sacó a bolsa sus acciones en EE.UU. en 2022. Los valores han ganado más del 40% este año y la capitalización bursátil se sitúa en US$1,400 millones. De 11 calificaciones de analistas, Inter tiene el equivalente a seis compras, cinco retenciones y dos ventas, según datos recopilados por Bloomberg. La familia Menin posee alrededor del 30% de la empresa, mientras que SoftBank es el segundo mayor accionista, con un 16%.

Stel, de 43 años, aporta una amplia experiencia en OPI desde su etapa en Morgan Stanley, habiendo trabajado en las salidas a bolsa de PagSeguro Digital Ltd., StoneCo Ltd. y DLocal Ltd., así como en una ampliación de MercadoLibre Inc, matriz de Mercado Pago. Antes de Morgan Stanley, trabajó en Itaú Unibanco Holding SA en Buenos Aires.

La “súper app” de Inter, como ellos la llaman, realiza transacciones bancarias normales en Brasil y puede ayudar a los clientes a transferir dinero a una cuenta en EE.UU., solicitar préstamos e incluso hacer compras minoristas. Otros servicios incluyen consultas médicas a través de tecnología de telesalud y contratos de planes de roaming internacional para teléfonos móviles.

La empresa tiene unos 3.500 empleados, la mayoría en Belo Horizonte, Brasil. Pero Stel, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y con una Maestría en Finanzas de Duke University, trabaja en una pequeña oficina de Miami junto con el nuevo director nacional, Cassio Segura, que anteriormente desempeñó un cargo similar en Banco do Brasil.

Inter, que ha abierto alrededor de 1,5 millones de cuentas en EE.UU. para sus clientes brasileños, empezó a ofrecer hipotecas y tiene previsto otorgar préstamos a pequeñas empresas pronto. El banco acaba de obtener la licencia de corredor de bolsa y hace unos años adquirió una empresa de remesas muy popular entre los brasileños que envían dinero a su país.

“Cuando miramos a EE.UU., vemos que nuestros clientes brasileños viajan a Miami, Orlando o Nueva York”, explica Stel. “En Brasil no se puede tener una cuenta en dólares. Así que, si uno quiere ahorrar, tiene que enviar dinero al extranjero. Hay un impuesto sobre las tarjetas de crédito si se usan fuera de Brasil. Así que hay muchas formas de utilizar eso en nuestro beneficio”.

EE.UU. y otros países tienen mucho que aprender de los avances en banca digital y pagos que se han hecho en Brasil, explica, señalando el sistema de pago instantáneo del banco central, Pix, que permite incluso a las personas sin hogar en Brasil recibir limosnas en cuestión de segundos. Mientras tanto, para dar propina a los aparcacoches en EE.UU. todavía se necesita dinero en efectivo.

“En Brasil se pueden hacer transferencias 24 horas al día, 7 días a la semana, sin comisiones, por lo que la innovación avanza rápidamente y está claramente por delante del resto”, afirma. “Hoy tuve que hacer una transferencia para mi hipoteca en EE.UU., y si la hago el mismo día me cobran 30 dólares”.

LEA TAMBIÉN: Softbank prevé que salidas de América Latina repunten a partir de 2025