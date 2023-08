El gigante latinoamericano de comercio electrónico MercadoLibre ha alcanzado cinco millones de clientes en su negocio de seguros, según un ejecutivo de alto rango, un paso más en su apuesta por convertirse en el ecosistema financiero y de comercio electrónico más grande de la región.

MercadoLibre alcanzó esta meta menos de cuatro años gracias a fuertes inversiones en tecnología y un enfoque en los usuarios, dijo a Reuters Carlos Cernadas , director de su unidad Insurtech LatAm.

Con respecto a los seguros, las personas con ingresos “bajos o medio-bajos es donde encontramos la mayor necesidad”, dijo Cernadas , y agregó que ofrecer seguros a través del marketplace de la empresa ha permitido mejorar el acceso.

En toda la región, los latinoamericanos carecen de acceso a productos relacionados con los seguros y a cobertura, dijo Cernadas.

Según datos de la OCDE, los países latinoamericanos se ubican mucho más abajo que sus competidores en América del Norte, Europa y Asia con respecto a sus primas brutas de seguros.

La empresa, con sede en Argentina y que opera en 18 países, no reveló cuánto invirtió en el negocio de seguros este año, pero dijo que planeaba invertir 19,000 millones de reales (US$ 3,900 millones) en logística, tecnología y fintech en Brasil y US$ 1,600 millones en México.

Caroline Sánchez , analista de la consultora de inversiones Levante, dijo que la marca de cinco millones fue el resultado de un “movimiento asertivo” de MercadoLibre que refuerza la oferta de los principales negocios de la compañía.

“En el fondo, cada uno de los recientes lanzamientos de MercadoLibre son como una subdivisión de los negocios principales de comercio electrónico y fintech de la compañía, por los que la empresa ha apostado y que han ido dando sus frutos”, añadió Sánchez.

La compañía reportó el miércoles pasado un aumento interanual del 113% en su utilidad neta del segundo trimestre a US$ 261.9 millones, en un contexto de un mayor volumen de ventas y un incremento en el número de usuarios.

En la división fintech, MercadoLibre dijo que agregó 7.1 millones de nuevos usuarios en todas sus operaciones en los últimos 12 meses, elevando su base de usuarios financieros activos a 45.3 millones.

Fuente: Reuters