Laura Martin , analista de Needham, estima que habría “ventajas materiales” para el fabricante del iPhone si adquiere el gigante de los medios, y detalla las sinergias en las capacidades de distribución de Apple junto con el contenido de Disney, que incluye las exitosas franquicias de Marvel, Pixar, Star Wars y décadas de otros icónicos títulos en el entretenimiento familiar.

“Combinar la huella de distribución global de Apple, de 1,250 millones de consumidores únicos, con los 570 millones de consumidores que Disney alcanza cada año aumentaría su valoración entre un 15% y un 25% para los accionistas de Apple”, escribió la firma el jueves. Needham ve una serie de factores en Disney que beneficiarían a Apple, incluidos sus datos de consumo y su biblioteca de propiedad intelectual.

En los últimos 12 meses, Apple ha bajado un 9%, frente a la caída de 30% de Disney.

Apple ha superado a Disney durante el último año.

Sugerir a Apple como comprador de empresas es algo común en Wall Street. El año pasado, Bloomberg Intelligence planteó la idea de comprar Netflix Inc. o Peloton Interactive Inc. Sin embargo, acuerdos de este tipo, incluida una compra de Disney, con una capitalización de mercado de casi US$180.000 millones, serían extremadamente impropias para Apple.

La estrategia de la compañía con respecto a las fusiones y adquisiciones separa a Apple de sus pares de megacapitalización. Microsoft Corp. propuso una inversión de US$ 69,000 millones por tomar el control de Activision Blizzard y el año pasado completó su adquisición de US$ 19,600 millones de Nuance Communications Inc., mientras que Google, de Alphabet Inc., compró en 2022 la empresa de ciberseguridad Mandiant Inc.

JPMorgan especuló sobre posibles ajustes estratégicos que Apple podría comprar.

Amazon.com Inc. ha anunciado una serie de acuerdos en los últimos años, incluso para comprar IRobot Corp., One Medical, y el estudio de cine Metro-Goldwyn-Mayer. Recientemente ha habido especulaciones de que compraría AMC Entertainment Holdings Inc., aunque los analistas consideran que esto último es poco probable.

Mientras tanto, la mayoría de las adquisiciones de Apple han sido pequeñas y rara vez se han centrado en empresas públicas.