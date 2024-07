Desde 1997, ESAN Graduate School of Business, organiza dos veces al año el International Week (enero y julio). Este encuentro está dirigido a directores, dueños de empresas, gerentes, jefes de unidades de negocio, consultores, altos ejecutivos; y, especialmente, a los alumnos de las maestrías de ESAN y recibe a profesores de diferentes países del mundo.

Durante su participación, los docentes comparten temas de vanguardia relacionados a la gestión, desafíos globales y prácticas comerciales en el mundo.

Este año, se llevará a cabo la XLVIII edición de la International Week de Esan Graduate School of Business donde se congregará presencialmente a más de 900 participantes, entre profesores y estudiantes nacionales e internacionales, del 1 al 5 de julio y abordará temas relacionados con la gestión estratégica de los negocios, tecnología, marketing, derecho corporativo, finanzas, administración y más.

El encuentro es auspiciado por el Grupo ATV; Pisco La Caravedo; Arca Continental con sus marcas San Luis, Coca Cola, Inca Kola, Powerade, Schweppes y Frugos del Valle; Fotomarca; Tierra Viva Hoteles; Speexx. También se cuenta con Rauletti como partner.

Las áreas en la que se centraran los contenidos son:

Business & Entrepreneurship

Innovation & IT

Management & HR

Marketing

Strategy

Finance & Law

Supply Chain Managemen

Además, en la XLVIII International Week participarán estudiantes extranjeros provenientes de las siguientes universidades y escuelas de negocio: UCLA de Estados Unidos; ICESI y la Universidad del Externado de Colombia; UDEM e IESDE de México; ORT de Uruguay; la Universidad Católica del Norte de Chile, y la Universidad Pontificia Bolivariana de Bolivia, y contará de clases magistrales dictadas por más de 32 profesores de las mejores universidades del mundo, entre ellas la University of Strasbourg, College of William & Mary, University of Alaska Anchorage, Neoma Business School, La Salle - Universidad Ramón Llull, Universidad Pompeu Fabra y muchas más.

Todos los asistentes tendrán la oportunidad de participar en las diferentes conferencias magistrales sobre tendencias de negocios, entre las cuales destacan:

“From Human-Centered Design to Life-Centered Design” by Tata Consultancy Services

“Cybersecurity Challenges Against the Risks of Artificial Intelligence and the Lazarus Hacker Group”

“Reflections on the Sustainability Framework in Peru”

“The luxury business”

“Open innovation between corporations and startups a cargo” by Innova ESAN

Masterclass de Pisco Sour a cargo de La Caravedo y Pisco Portón.

Feria laboral a cargo del ESAN Alumni Career Services

Activaciones como “Cool down” a cargo de Inca Kola y Coca Cola, “Enjoy with Fotomarca”, entre otras.

Feria cultural a cargo del Gobierno Regional de Junín.

Concierto musical exclusivo por cierre del evento.

Si estás interesado en conocer esta experiencia internacional, ingresa AQUÍ.

DATO

Esan también está lanzando su primer evento sobre sostenibilidad en Iberoamérica junto a Redinter. En este encuentro se reunirán expertos, líderes y académicos para reflexionar sobre las oportunidades y desafíos a los que se enfrenta la región en su camino hacia un futuro más sostenible. Entre los temas que serán abordados se encuentran las tendencias en sostenibilidad energética, el desarrollo de redes y energías renovables, la biodiversidad o la innovación social en la región, entre otros.

Se realizará el martes, 16 de julio de 2024 (08:00 a 18:30) en Universidad Esan Convention Center, si deseas mayor información ingresa AQUÍ