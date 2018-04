Los errores de Panini para la distribución del álbum Rusia 2018

La fiebre por el álbum Panini del Mundial Rusia 2018 puede que no le haya salido tan a cuenta a la empresa italiana.

Para Diego Cueto, docente de MBA en ESAN, Panini está perdiendo dinero.

"Desde el punto de vista de negocio se está perdiendo una oportunidad. Los cuatro días de Semana Santa la gente se levantaba tranquilamente, iba al quiosco, podía comprar, pegar, intercambiar, etc., pero no sucedió porque no había producto", señaló a Gestion.pe.

El desabastecimiento de un bien suntuario ha generado malestar en todo el país, pero no solo eso, sino también un mercado negro y mayor penetración de la competencia.

"En el mercado las empresas tienen responsabilidades, además de pagar impuestos, formalización y RSE, también tienen una responsabilidad con el cliente", describió.

Según el experto, Panini realizó una buena campaña previa al lanzamiento, con afiches y publicidad por doquier. No obstante, nadie encuentra el producto mismo.

La empresa ya garantizó lotes más frecuentes de las figuritas y los paquetones, sin embargo, no basta con eso (ver vídeo).

"Tiene que haber producto e información de dónde y cómo conseguir producto a su precio. El canal es bastante informal: no hay ninguna posibilidad de control en los quioscos", apuntó.

El único perjudicado, según Cueto, es Panini. Si bien es cierto la demanda es altísima, podrían estar ganando más si la distribución fuera la adecuada.

Por el contrario, la incertidumbre puede provocar que los fanáticos se harten del álbum y dejen de coleccionarlo.

"¿Cuándo perdería la empresa? Cuando la gente diga basta. Todo puede pasar. Si sigue sin haber producto, los adultos podrían tomar esta decisión", puntualizó.