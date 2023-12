El diplomático afirmó que están a la espera oficial del Estado peruano de lanzar el proceso de Gobierno a Gobierno (G2G).

“Hay muchas empresas francesas interesadas. Creo que la dificultad para Francia va ser más bien -al tener que presentarse una sola oferta, que es la regla del G2G- convencerlas de formar un único consocio”, comentó.

LEA TAMBIÉN Chocolate peruano en París: Ukaw alista apertura de su primer restaurante en el exterior

¿Cuántas firmas están interesadas en ambas líneas del metro?

Como diez, fácilmente. Hay que distinguir bien que el proceso G2G implica el brindar al Estado peruano una asistencia técnica especializada, que conllevará a la fase de construcción, posteriormente. Ya hubo intentos previos, que fueron postergados, pero que generó el interés de varios competidores franceses por el expertise en materia de metros.

¿Se está usando de manera adecuada los acuerdos G2G?

Creo que los acuerdos G2G deben ofrecer algo más, como inversiones de alto nivel tecnológico, con infraestructuras de punta y de poner un servicio que no se tenga en la esfera local.

Con cinco trimestres en rango negativo en materia de inversiones, ¿Cuánto bordea la inversión de Francia en Perú?

Es difícil cuantificarla. Hace poco descubrí que las inversiones de Engie, como los US$ 20 millones de su banco de baterías, entre otras, no forman parte del registro de inversiones francesas en Perú debido a que está asentada localmente, con capitalización en la Bolsa de Valores. Lo mismo pasa con Lima Expresa. Tenemos un stock US$ 226 millones en inversiones (francesas en Perú) aunque es mucho más ya que no se está tomando en cuenta a Engie, con inversiones que superan los US$ 300 millones, como otras firmas.

¿Se proyecta la llegada de nuevas inversiones hacia el 2024?

En el corto y mediano plazo el crecimiento de la inversión francesa en Perú va a provenir prácticamente de las compañías que ya están presentes, como -por ejemplo- TotalEnergies que tiene en la mira desarrollar negocios relacionados con energías renovables. Lo mismo pasa con Engie. También hay empresas como Teleperformance, dedicadas a actividades de call centrer, que están interesadas en seguir contratando personal peruano por los óptimos resultados que están logrando.

LEA TAMBIÉN AFIN: Ejecutar Líneas 3 y 4 del Metro del Lima vía obra pública o gobierno a gobierno no es viable financieramente

¿Qué frena la llegada de capital extranjero?

En corto plazo, los eventos políticos. Algunos inversores prefieren esperar dos años, en promedio, para tener un panorama más claro de la situación local. La estabilidad política es vital. En ese contexto, se añade la voluntad del Perú de adherirse a la OCDE, que es una señal importante para los inversores. Los miembros actuales (de la OCDE) como Francia seguimos con atención los pasos que sigue Perú para concretar su adhesión.

¿Qué tanto afecta la llegada de inversiones los problemas de Vinci con la Municipalidad Metropolitana de Lima?

Si una concesión está basada en reglas, lo que se esperaría es que se cumplan con los acuerdos firmados. Vamos a ver qué dice el arbitraje (hay un proceso en curso en contra de la comuna por anular el peaje). Obviamente no es una buena publicidad (para Perú). Si hay un respeto por la decisión arbitral por la parte peruana, no habrá problemas. El tema central es si es que el Perú quiere tener o no concesiones, aparentemente sí.

"Obviamente no es una buena publicidad (para Perú)", dice el embajador de Francia de los problemas de la Municipalidad de Lima con los peajes a cargo de Vinci de Francia. Foto: GEC

¿Hay firmas peruanas que están empezando a invertir en Francia?

Es cuestión de tiempo que una multilatina peruana llegue a Francia. Por ejemplo, una multinacional como el Grupo Aje ya está en las camisetas de PSG, lo que significa un interés por el mercado francés y europeo. Hay que ver cuándo eso se traduce en una inversión física. De otro lado, hay muchos emprendimientos de ciudadanos franceses en Perú.

¿En qué rubros están?

En gastronómico y hotelero. En Perú, hay cerca de 4,000 ciudadanos franceses.

LEA TAMBIÉN La descarga de TotalEnergies: el ingreso a la energía y el proyecto retail en Perú

Francia destino de inversiones

La Embajada de Francia en el Perú lanzó en los primeros días de diciembre la marca Marquez Les Esprits, que busca posicionar a este país europeo como destino de negocios.

“Esta es una campaña a nivel global para promover el destino de Francia para inversiones, recalcando -en primer lugar- las ventajas para los inversionistas. En América Latina hay pocas compañías que invierten en Francia”, comentó.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.