Eli Lilly and Co comprará Point Biopharma Global por US$ 1,400 millones, anunciaron ambas empresas el martes, con lo que obtendrá acceso a terapias experimentales que permiten atacar con precisión el cáncer.

Lilly ha estado reforzando su cartera de productos mediante pequeñas operaciones, ya que su tratamiento contra el cáncer Alimta se enfrenta a la feroz competencia de versiones de imitación, al tiempo que apuesta por el tirzepatida, o Mounjaro, un fármaco con el potencial de convertirse en superventas para impulsar el crecimiento.

Las adquisiciones de la compañía este año incluyen la compra de Dice Therapeutics por US$ 2,400 millones y la de la empresa privada Versanis por 1,930 millones.

En la actualidad, Point Biopharma está probando las terapias con radioligandos candidatas PNT2002 y PNT2003 en estudios de fase avanzada. Estas terapias experimentales combinan partículas radiactivas que destruyen las células con moléculas que se adhieren a los tumores.

Lilly ha ofrecido US$ 12.50 por acción de Point Biopharma, lo que representa una prima de alrededor del 87% respecto al último cierre de la acción.

Las acciones de Point Biopharma, con sede en Indiana, se dispararon un 85% en las operaciones previas a la apertura de la sesión.

Point Biopharma está probando PNT2002 en pacientes con una forma avanzada de cáncer de próstata cuya enfermedad ha empeorado tras la terapia hormonal. Los datos de la última fase de PNT2002 se esperan para este trimestre.

Se espera que PNT2002, que Point Biopharma está desarrollando junto con Lantheus Holdings, compita con la terapia de radioligandos para el cáncer de próstata de Novartis, Pluvicto, disponible en Estados Unidos desde 2022.

El acuerdo también añadirá PNT2003, el candidato experimental de Point Biopharma para un tipo ultra raro de cáncer del tracto digestivo, a la cartera de Lilly, que incluye el medicamento contra el cáncer de mama Verzenio y el medicamento contra el cáncer de sangre raro Jaypirca.

Las empresas esperan cerrar el acuerdo a finales de 2023.

Lilly también tendrá acceso a la planta de fabricación de radiofármacos de Point Biopharma en Indianápolis, así como a un centro de investigación y desarrollo en Toronto.