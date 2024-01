¿Qué retos asume en esta nueva posición en CBC Perú?

El reto tiene un enfoque basado en la gente; en segundo lugar, en el desarrollo de nuestra propuesta de valor y nuestras inversiones, pero primeramente ligado al desarrollo de las personas. Buscamos que tengan todas las facilidades para enfocarse en su trabajo y somos conscientes que para ello debes tener tranquilidad en el hogar.

¿Cuántos años ya está en el consumo masivo?

Siempre, estoy desde el 2003, casi 20 años en el consumo masivo. Comencé en bebidas alcohólicas y hoy enfocándonos en bebidas gaseosas.

¿Fue una aspiración?

Desde un inicio me llamó totalmente la atención. Es un rubro que te permite tener metas y desafíos constantes, soy una persona bastante competitiva, en lo personal, laboral y deportivo. Es importante conocer a los trabajadores y el rubro permite interactuar con socios, proveedores, y consumidores.

LEA TAMBIÉN: CBC Perú busca consolidar línea de negocio de canasta básica con tres nuevas categorías

¿Alguna experiencia familiar lo acercó al consumo masivo?

Siempre he sentido una admiración muy grande por todos las emprendedores en Perú, y una muestra de emprendimientos se da en una bodega, en los vendedores que salen a ganarse el día a día los recursos para llevar a nivele increíbles a sus familias y eso me hace enamorarme del rubro en el cual podía aprender de ellos.

En el emprendimiento, hay también informalidad, ¿Cómo ve esa problemática?

Este trabajo me ha permitido viajar por casi todo el país para interactuar con personas y los emprendimientos que he visto casi siempre comienzan en casa, muchas veces con un negocio informal, pero va tomando un perfil formal casi siempre, es parte de lo que vivismos en Perú. Hoy tratamos con clientes que tienen una denominación formal.

¿Este rubro le ha dejado algunas enseñanzas?

En el consumo masivo, muchas veces solo vemos una foto cuando nos acercamos a una bodega, mayorista o un retail, pero este negocio me ha enseñado lo que hay atrás. Hay personas con rutinas muy establecidas desde 3:30 am y 4 am. Esto es una enseñanza de vida para mí, me permite ver que uno puede tener una rutina así para conseguir metas en diferentes frentes.

Si no hubiera estado en el consumo, ¿hay otro sector que le llame la atención?

Podría ser la misma industria, pero más enfocado en el área logística. Siempre he tenido un gusto muy marcado por el área logística, almacenes, es un área donde podría aportar.

Vida personal y familiar

¿Cómo combina la vida del trabajo con la familia?

Sí no tenemos tranquilidad familiar en el hogar no vamos a tener resultados en la empresa. No puedo pasar un día sin tener una conversación pequeña con mi esposa y mis hijos, es muy importante esta comunicación diaria. No tiene por qué ser muy extensa, pero sí es importante que sea continua.

Aprovecho mucho las mañanas, muy temprano, antes de venir a trabajar; y al acabar el día poder tener una conversación con mis hijos. De igual manera, cuando tenemos un viaje, ya la tecnología nos ayuda, una videollamada es mas cálido. Te permite tener una mejor armonía.

¿Viaja mucho?

Hay momentos y etapas en las cuales el trabajo sí es mucho más intenso, denota fines de semana trabajando, pero siempre es importante tener un espacio para la vida familiar y poder desarrollar tanto la empresa como la familia, que es la empresa más importante que tenemos.

¿Hay alguna ciudad fuera de Lima donde le gustaría vivir?

Yo nací en Piura, en el norte del país, es una ciudad hermosa, pero dentro de todos los viajes he tenido la posibilidad de pasar una muy buena temporada en Arequipa, es una ciudad encantadora, con una cultura culinaria y arte que a mí me llama la atención. Si tuviera que pasar un periodo fuera de Lima, por la familia sería el norte, pero de todas maneras Arequipa sería una opción muy fuerte.

LEA TAMBIÉN: CBC apunta a nuevos socios para canal de venta directa

El tiempo libre

¿Hay algún pasatiempo que disfrute?

En el Perú, el futbol o fulbito es el pasatiempo más común. Tenía una rutina muy marcada de jugar con parte de los trabajadores una vez por semana, tuve una lesión y en los últimos años estoy dedicado a la bicicleta. Todos los días muy temprano, a las 5:30 am salgo y hago algo de bicicleta, o media hora y 40 minutos.

¿Lee frecuentemente?

Es un pasatiempo que no a todos les gusta, en mi caso tengo la dicha de poder estar con la lectura constante. Leo todos los días, no mucho tiempo, pero sí es una lectura diaria de 10 a 25 minutos, para estar informado de nuevas tendencias y ver cómo mejorar día a día como persona. Leo libros de desarrollo personal, liderazgo, libros de innovación.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.