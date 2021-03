Luego de casi un año de lanzado el canal de atención de venta directa, hoy la embotelladora CBC quiere dar un siguiente paso en esta línea de negocio. Si bien el canal se implementó, en un primer momento, hacia funcionarios y algunos usuarios, con bebidas, hoy el escenario es distinto.

El canal habría generado un alto índice de recompra (60%) al hacer el cálculo mes a mes. Así, han llegado a unas 3,000 interacciones; y el plan es expandir la operación, señala Rafael Vega, director comercial de CBC. “El objetivo es salir a capturar más socios. Cuando logramos captar los primeros, se dieron saltos diferentes. Hacia el tercer mes habíamos crecido en más de 50% en clientes y, cuando consolidamos las alianzas con socios, llegamos a los 3,000 mensuales”, dijo.

“Ahora contamos con 24 socios comerciales como Costeño, Molitalia, Danlac, Frito Lay, Backus, Diageo, Kimberly-Clark, Mimaskot, entre otros. Este mes estamos cerrando un acuerdo con el líder de lácteos y otra, que también es líder, de aceites, mayonesas, fideos, entre otros”, adelantó.

Propuesta

De acuerdo a investigaciones internas de la compañía, si bien antes de la pandemia el 100% de las personas hacía compras presenciales, durante la cuarentena este indicador llegó al 46%. Hasta enero, la cifra se estabilizó y bordea el 60% de personas que compran de forma presencial, y cerca de 40% que no lo hace.

Para atender esta nueva normalidad, “no se piensa tanto en un e-commerce, sino que buscamos el mejor go to market para bodegas y hogar, para no perder el contacto con el consumidor final”, sostuvo el ejecutivo.

Así, la propuesta contempla una estructura personalizada y una entrega en 24 horas a través de atención vía WhatsApp, que comprende más del 90% de los pedidos, y la página web. Además, se ha implementado un catálogo con el que se piensa generar una base de datos para aplicar Inteligencia Artificial y trazabilidad en la venta.

Sobre las modalidades de pago empezaron con pago en efectivo, pero hoy solo representa el 4%. El POS abarca el 80% de las transacciones, dijo.

DATOS