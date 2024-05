En la migración a la fibra óptica, las empresas de telecomunicaciones podrían recuperar hasta 800,000 toneladas métricas de cobre en la próxima década, con un valor de más de US$ 7,000 millones a los precios actuales, según estimaciones de la empresa británica TXO, que presta servicios de ingeniería al sector.

“Tenemos todo este material en desuso”, afirma David Evans , responsable de recuperación de activos en TXO. La empresa trabaja con BT y, según Evans, se están llevando a cabo conversaciones con más de una docena de empresas de telecomunicaciones de todo el mundo sobre la recuperación del cobre. “Es una enorme oportunidad comercial”.

Según estimaciones de BloombergNEF, la demanda anual de cobre, componente esencial de las baterías de los vehículos eléctricos, los aerogeneradores y otras infraestructuras de energía limpia, puede crecer más de un 50% de aquí a 2040. Al mismo tiempo, su extracción es cada vez más difícil y cara.

La contracción prevista ya ha hecho subir los precios un 50% con respecto a los niveles anteriores a la pandemia. Hasta las estimaciones de recuperación más altas representarían una pequeña fracción de la demanda anual de cobre, posiblemente menos si la migración a la fibra óptica es solo parcial, o si es necesario mantener algunos cables de cobre para evitar interrupciones importantes, incluido el mantenimiento del acceso a servicios de salud críticos en algunos lugares. Aun así, el suministro adicional sería bienvenido.

AT&T dice que está pensando estratégicamente dónde centrar sus esfuerzos de reciclaje de cobre. Entre 2021 y 2023, la empresa recicló más de 14,000 toneladas de cobre y espera que el negocio aumente.

“Con los precios del cobre donde están, estamos escalando de manera bastante significativa”, señaló Susan Johnson, vicepresidenta ejecutiva de AT&T que lidera los esfuerzos de recuperación y reventa de cobre. Actualmente, la compañía está trabajando con cuatro centros de recuperación de cobre en Estados Unidos y planea agregar más.

Openreach Ltd., filial de BT que gestiona su infraestructura de red, estima que pueden recuperar hasta 200,000 toneladas de cobre hasta la década de 2030. “La recuperación de los cables de cobre genera utilidades, incluso después de los costos de extraer los cables y procesarlos”, dijo un portavoz por correo electrónico.

Después de retirar los cables del suelo, hay que pelarlos y limpiarlos para obtener el cobre, que luego puede venderse a compradores nacionales e internacionales. A precios de entre US$ 6,000 y US$ 9,000 la tonelada, la ganancia puede superar el 30% tras los costos de extracción, recuperación y procesamiento, explica Evans, de TXO.

El cobre se utiliza ampliamente en industrias que van desde la electrónica hasta la construcción. Entre 2009 y 2019, se recicló más del 30% del metal rojo, según la Asociación Internacional del Cobre.

En la transición energética, “el cobre es un aspecto particularmente sensible”, afirma Brett Orlando, responsable global de transición de productos básicos de Bank of America Corp. La escasez está incentivando a las empresas a “buscar en lugares en los que tal vez no habíamos pensado antes”.