El e-commerce se ha vuelto una herramienta fundamental en los últimos meses, y un aliado para el sector retail. El último reporte de Colliers International al primer semestre del año muestra el dinamismo que este ha tenido. Y si bien el e-commerce es aún pequeño en Perú, su crecimiento ha sido importante en estos últimos años.

“El Reporte Oficial de la Industria E-commerce en Perú” de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE) muestra que hemos pasado de 1.7% en 2009 a 5% en ventas de comercio electrónico en la región, cuando ya ascendían a US$ 4,000 millones, representando el 2.3% del total del retail", sostuvo Sandro Vidal, gerente de Investigación de Colliers.

Para el ejecutivo, este mercado va más en avance en los últimos meses -solo entre abril y mayo se incrementó en 240%-; pero si bien el Perú está creciendo en e-commerce, el crecimiento se da de manera centralizada, debido a que el 65% del volumen de las compras online se realizan en Lima y Callao.

Debido a la coyuntura actual generada por la pandemia del COVID-19, muchas empresas están replanteando sus estrategias y canales de ventas. Uno de los cambios observados es la variación del B2B (Business to Business) al B2C (Business to Consumer), siendo la venta online una de las medidas más empleadas por las empresas para realizar este cambio, y se puede realizar mediante plataformas propias o trabajando con marketplace.

Según un sondeo realizado por la Cámara de Comercio de Lima, el 40% de los comercios peruanos venden a través de plataformas digitales.

Casos

Así, el reporte de Colliers muestra el caso de marcas reconocidas que han apostado por la transformación digital, como es el caso de Ajinomoto, que, para adaptarse a los nuevos hábitos de los consumidores, ingresó a las ventas online en las plataformas digitales (marketplace) de “Freshmart”, “Llévatelo Ya”," Yichang", como también en las plataformas online de las cadenas de supermercados.

Actualmente Ajinomoto se encuentra en negociaciones con Linio y Juntoz para poder ofrecer también ahí sus productos de consumo masivo.

Otro caso de empresa que está apostando por la transformación digital es Backus, señala Colliers, la cual ya tiene experiencia en el canal digital en el Perú con su plataforma de venta online de cerveza premium “BeerHouse”.

“Ahora con la situación actual de pandemia, ha lanzado dos nuevas propuestas de ventas online para su cartera de productos, una de ellas es la plataforma “Backusya”, donde cambia su estrategia de negocio de B2B a B2C, orientándose hacia la venta directa al consumidor”, refiere.

Asimismo, Backus lanzó la plataforma “Tienda Cerca”, la cual aún mantiene su estrategia de B2B, trabajando con las bodegas dentro de un sistema de geolocalización, pero el principal atractivo de esta propuesta es la implementación del servicio de delivery por parte de las bodegas.

Transformación digital

Pero si bien los casos anteriores son algunos ejemplos de cómo las marcas han reaccionado, Sandro Vidal recuerda que los centros comerciales se están enfrentando a nuevas condiciones en las cuales tienen que operar.

“Una de las más importantes es la reducción del aforo de los malls en 50% de su capacidad. La llamada transformación digital cobra mayor presencia en los centros comerciales, mediante plataformas propias o trabajando con marketplace”, anota.

Es así que Real Plaza implementó “Real Plaza GO”, plataforma que permite a los clientes realizar sus compras sin salir de casa y también seleccionar el modo de recepción del producto adquirido. Asimismo, implementó servicios como “Click and collect”, Auto drive y Shopper.

En tanto, Larcomar anunció iniciativas digitales que incorporará como “Personal Shopper”, “Parque Arauco Conecta” y Códigos QR.

“Lo mismo está haciendo Mallplaza con la marketplace Linio, donde esta última se convierte en la plataforma de e-commerce de la cadena de centro comerciales y con ello varias marcas pueden operar”, refiere.

En tanto, Jockey Plaza lanzó “Take it”, que ofrece a sus clientes comprar los productos disponibles en el mall de manera remota y los puede recoger o recibir en casa. Y sumará “Take it Mall”, por el cual el visitante podrá escanear los productos a comprar de las tiendas e ingresarlos a un carrito digital; podrá realizar un solo pago mediante el app, y podrá escoger si recoger sus productos en los stands de Take it o recibirlos por delivery.