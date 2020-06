La fortuna de Bill Gates, la segunda persona más rica del mundo, recibió un nuevo impulso el martes ya que su inversión en la plataforma de automóviles usados Vroom Inc. se apreció más del 100% en el primer día de cotización en bolsa de la compañía.

Las acciones de Vroom, con sede en Nueva York, se dispararon un 118% a U$ 47.90 cada una en su debut bursátil, elevando el valor de la participación de Bill Gates de aproximadamente un 6% en más de US$ 175 millones.

El cofundador de Microsoft Corp., propietario de la participación a través de Cascade Investment, finalizó el día con un patrimonio neto de US$ 115,100 millones, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg, una clasificación de las 500 personas más ricas del mundo.

La riqueza solo es inferior a la del fundador de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, cuya fortuna aumentó en US$ 4,300 millones en la jornada a US$ 156,200 millones.

Vroom, que vende vehículos usados por internet, también cuenta con el respaldo de L Catterton, General Catalyst Partners y T. Rowe Price Associates .

Fue el segundo día consecutivo de rendimientos sorprendentes para los inversores en la industria automotriz. El lunes, las acciones del competidor de Tesla Inc., Nikola Corp., se apreciaron más de un 100%, y el fabricante de camiones impulsados por hidrógeno subió un 8.8% adicional el martes, elevando la fortuna de su fundador Trevor Milton, a US$ 9,800 millones.

Si bien la demanda de automóviles usados se ha debilitado durante la pandemia, Vroom vendió más unidades en marzo y abril que en cualquier otro período de dos meses, según documentos. La semana pasada, Nikola dijo que los pedidos anticipados de sus vehículos superaron los US$ 10,000 millones y que espera comenzar a generar ingresos en el 2021.