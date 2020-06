Henry Schuck tenía 23 años cuando él y su compañero de clase de la universidad, Kirk Brown, pusieron US$ 25,000 en sus tarjetas de crédito para comenzar una compañía que vendía datos de inteligencia empresarial. Schuck estaba en la facultad de derecho, y Brown había terminado recientemente una temporada como caddie en el PGA Tour.

Hoy ambos son multimillonarios. Las acciones de su firma, ZoomInfo Technologies Inc., han subido, aumentando su valor de mercado a US$ 17,100 millones, más del doble desde la oferta pública inicial de la semana pasada.

“Estamos construyendo una compañía a largo plazo”, dijo Schuck , director ejecutivo, a Bloomberg TV en una entrevista el jueves, y agregó que no había estado prestando atención al precio de las acciones. Schuck tiene una participación de 10% y Brown posee 7.3%, según un prospecto.

Se unen a números crecientes de emprendedores que obtienen grandes ganancias a través de las OPI a medida que los mercados continúan en auge pese a las pérdidas de empleos sin precedentes y una fuerte caída en el gasto de los consumidores.

El patrimonio neto del fundador de Nikola Corp., Trevor Milton, se disparó a US$ 4,400 millones la semana pasada, después de que las acciones del fabricante de camiones de hidrógeno completaran una fusión inversa con la firma de adquisición VectoIQ, y las acciones surgieron de nuevo el lunes. La fortuna de Len Blavatnik creció de US$ 9,100 millones a US$ 32,800 millones desde el debut en el mercado de Warner Music Group Corp. el miércoles, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

Necesidad urgente

ZoomInfo vende suscripciones a una plataforma de inteligencia empresarial basada en la nube que es utilizada por equipos corporativos de ventas y mercadeo. La compañía con sede en Vancouver, Washington, registró una pérdida neta de US$ 51 millones sobre US$ 335 millones de ingresos el año pasado.

Schuck y Brown fundaron la compañía predecesora de ZoomInfo, DiscoverOrg, en el 2007, dos años después de graduarse de la Universidad de Nevada, Las Vegas. La renombraron ZoomInfo el año pasado luego de la adquisición de un rival con ese nombre. Eso ahora parece fortuito, dado el éxito de Zoom Video Communications Inc., que se ha más que triplicado este año debido a la creciente demanda de su servicio de conferencias.

Schuck , de 36 años, tuvo la idea de la compañía hace aproximadamente dos décadas. Como necesitaba urgentemente dinero para pagar la matrícula, tomó un trabajo como analista de mercadeo en una empresa que presentaba el software como un servicio, según el prospecto.

“Cuatro años después, la compañía vendió a capital privado y entré en la facultad de derecho”, escribió Schuck en una carta que acompaña la presentación.

“Traté de calmar la voz en mi cabeza que me decía que esta oportunidad era demasiado grande para ignorarla”, escribió. “Resulta que no pude calmar esa voz”.