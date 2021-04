A pesar de la incertidumbre que se vive en el sector agrario, las exportaciones de palta hass seguirán creciendo ritmos muy saludables este año.

“Si bien cerramos el 2020 con índices positivos, no se tuvo el crecimiento esperado. Para la campaña del 2021 proyectamos crecer 27% y exportar más de 466,000 toneladas de palta hass”, reveló Juan Carlos Paredes, presidente de Asociación de Productores de Palta Hass (Prohass).

El ejecutivo reveló que gran parte de este crecimiento estará motivado por las hectáreas jóvenes que han empezado a producir frutos este año. “Para esta campaña 4,000 hectáreas jóvenes entrarán en funcionamiento y van a producir una buena parte del total”, explicó el ejecutivo.

Acotó que las plantas de palto demoran hasta tres años en producir sus primeros frutos, por ende, las hectáreas jóvenes son aquellas que se plantaron a partir del 2018. En el 2020 la exportación de palta hass cerró con 367,000 hectáreas.

Precios

Respecto a la variación del precio de este producto, Paredes destacó que esperan una ligera mejora en el precio, pero que en términos generales -con el aumento de la producción- este se mantendrá estable. “En el 2020 se comportó bien, fue uno de los pocos frutos que no se vieron afectados por la pandemia. Esto debido a que la palta tiene una cáscara dura que no se come, lo que le da una cierta seguridad al consumirlo”, recordó el ejecutivo.

Señaló que se necesita una estrategia común entre los agentes exportadores para no afectar al mercado en las semanas picos. “Tenemos ciertas semanas clave en las que crecemos mucho en exportación y esto puede causar una sensación de sobre abundancia, lo que no es positivo para el mercado”, sostuvo. Agregó que la campaña peruana de palta se extiende a lo largo de 8 meses en el año.

Nuevas hectáreas

Entre las campañas del 2020 y 2021 se incorporaron al mercado cerca de 2,000 nuevas hectáreas, principalmente en el valle de Olmos. Para esta campaña aún no se conocen cuantas nuevas se sembrarán.

“No se observa mucha actividad de siembra, pequeños agricultores sí están sembrando nuevos frutos, pero por ahora no se ve el mismo dinamismo que antes donde se sembraban más de 3,000 hectáreas anuales”, dijo Paredes.

Asimismo, especificó que los cultivos más productivos son aquellos más tecnificados como los que se ubican cerca de los proyectos de irrigación de Olmos Chavimochic, y las zonas de Ica y Nazca.

Mercados

Según cifras de Prohass el principal destino de la palta peruana para este año será el mercado europeo, a donde se destinarán 260,000 toneladas; seguido de Estados Unidos con 105,000 toneladas, Asia con 56,000 (mercado que más crecerá) y otros destinos en América a donde llegarán más de 44,000 toneladas.

“México aún se posiciona como el principal exportador de paltas a nivel mundial y hay una gran brecha, anualmente ellos tienen envíos por más de US$2,800 millones, mientras que nuestras exportaciones oscilan entre los US$ 300 millones y US$ 400 millones”, sostuvo Paredes.

Sin embargo, el ejecutivo indicó que los envíos peruanos toman mayor relevancia hacia las últimas semanas de la campaña.

Para este año se espera que las exportaciones peruanas representen el 14% de las importaciones de Estados Unidos.

Respecto a mercados que se están potenciando, Juan Carlos Paredes destacó la labor de plantación de Colombia y de países africanos. Además, precisó que en África y España también se está trabajando mucho en potenciar la palta hass.

Cifras y Datos

- Precio. Hasta el año pasado, el precio histórico de exportación de palta hass fue de (US$1.80 FOB por kilo)

- Panorama. Las regiones del país con mayor cantidad de hectáreas de palta son La Libertad, Lambayeque, Lima e Ica.

- Hectáreas. Actualmente hay 43,000 hectáreas de palta hass en el Perú.